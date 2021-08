喀布爾機場如煉獄 7月大男嬰躺塑膠籃裡哭泣找不到爸媽

阿富汗 神學士(Taliban,另譯塔利班)攻陷阿富汗首都喀布爾 ,促使大批當地民眾慌張湧入機場 ,想盡辦法搭上逃往國外的班機,造成許多家庭失散。如今,更傳有一名7個月大男嬰被獨留在塑膠籃裡大哭,身旁卻不見父母人影,明顯已與家人走散。

喀布爾機場擠進大批欲逃亡人潮,過程中軍隊殘忍開槍斥退,更引發至少12人在逃難潮中被踩踏死亡。

根據外媒《DNA India》報導,一名7個月大男嬰與父母在這場大逃亡的混亂中離散,他獨自一人躺在塑膠籃裡嚎啕大哭,一張照片惹人心碎。

據悉,小男嬰的父母居住在喀布爾的PD-5區,外媒《AsvakaNews》正透過社群平台散播消息,希望能幫助小男嬰與父母再次相聚。

A couple living in PD-5 #Kabul blame that their 7 Months Baby went missing from Kabul Airport yesterday during the chaos. Up to this instance they couldn’t find him. @AsvakaNews trying to help them find their baby through missing announcements on social media. pic.twitter.com/TDsJEXUXAR