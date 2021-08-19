憂女運動員安危 阿富汗籍國際奧會成員籲美國馳援

神學士 （Taliban，另譯塔利班）重新掌權，外界擔憂女性將再受打壓，國際奧委會（IOC）阿富汗 籍成員阿斯加利今天呼籲美國 協助撤出阿國頂尖女性運動員和教練，「以免為時已晚」。

神學士1996年至2001年掌權期間以伊斯蘭教法治國，禁止女性工作且外出時不僅要有男性親屬陪伴，也必須身穿波卡（Burqa，覆蓋全臉的全包式罩袍），女孩則不得上學。

神學士重新上台後表示，會在伊斯蘭教法框架下尊重女性權利，然而，阿富汗前國家女子籃球隊長阿斯加利（Samira Asghari）仍擔憂女性運動員的人身安全。

阿斯加利昨天在推特（Twitter）上發文並標註美國3x3籃球（USA Basketball 3x3）、美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee）和美國駐阿富汗代理大使威爾森（Ross Wilson）。

27歲的阿斯加利寫道：「阿富汗國家女運動員、教練和他們的隨行人員需要你的幫助，我們必須讓他們脫離神學士手中，拜託在為時過晚之前做些什麼。」

阿斯加利曾在阿富汗體育管理部門擔任數職，並在2018年成為首位阿富汗籍國際奧委會成員。

此外，現居丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）的前阿富汗女子足球隊長波帕（Khalida Popal）在神學士重新掌權後，疾呼選手為了自身安全刪除社群帳號，消除自己的公開身分，並燒掉球衣。

由於阿富汗局勢持續動盪，阿富汗帕拉林匹克委員會表示，國家兩名運動員將無法參加24日登場的東京帕運。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點