憂女運動員安危 阿富汗籍國際奧會成員籲美國馳援
神學士（Taliban，另譯塔利班）重新掌權，外界擔憂女性將再受打壓，國際奧委會（IOC）阿富汗籍成員阿斯加利今天呼籲美國協助撤出阿國頂尖女性運動員和教練，「以免為時已晚」。
神學士1996年至2001年掌權期間以伊斯蘭教法治國，禁止女性工作且外出時不僅要有男性親屬陪伴，也必須身穿波卡（Burqa，覆蓋全臉的全包式罩袍），女孩則不得上學。
神學士重新上台後表示，會在伊斯蘭教法框架下尊重女性權利，然而，阿富汗前國家女子籃球隊長阿斯加利（Samira Asghari）仍擔憂女性運動員的人身安全。
阿斯加利昨天在推特（Twitter）上發文並標註美國3x3籃球（USA Basketball 3x3）、美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee）和美國駐阿富汗代理大使威爾森（Ross Wilson）。
27歲的阿斯加利寫道：「阿富汗國家女運動員、教練和他們的隨行人員需要你的幫助，我們必須讓他們脫離神學士手中，拜託在為時過晚之前做些什麼。」
阿斯加利曾在阿富汗體育管理部門擔任數職，並在2018年成為首位阿富汗籍國際奧委會成員。
此外，現居丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）的前阿富汗女子足球隊長波帕（Khalida Popal）在神學士重新掌權後，疾呼選手為了自身安全刪除社群帳號，消除自己的公開身分，並燒掉球衣。
由於阿富汗局勢持續動盪，阿富汗帕拉林匹克委員會表示，國家兩名運動員將無法參加24日登場的東京帕運。
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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