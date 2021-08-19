我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破喀布爾4天後 神學士建「阿富汗伊斯蘭酋長國」

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

不甩神學士建國 阿富汗民眾上街抗議遭開槍 已知數死

編譯羅方妤／即時報導
阿富汗第五大城賈拉拉巴德一名男子18日拿著國旗上街抗議。美聯社
阿富汗第五大城賈拉拉巴德一名男子18日拿著國旗上街抗議。美聯社

神學士（Taliban，另譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）19日在推特宣布，正式建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan），8月19日將定為國定假日。然而，阿富汗民眾似乎不贊成。路透報導指出，一名目擊者稱阿富汗幾個城市的民眾在19日慶祝阿富汗1919年自英國獨立的獨立日集會，揮舞國旗上街抗議，竟遭神學士開槍，已知造成數人喪生。這是神學士攻進首都喀布爾後首度有人公開反抗。

社交媒體一支影片片段顯示，一群民眾在首都喀布爾揮舞國旗大喊：「國旗代表我們的身分。」

目前尚無法聯絡到神學士發言人發表評論。

目擊者薩利姆指出，阿富汗東部庫納爾省首府阿薩達巴德有幾個人在一次集會中喪生，但不清楚是踩踏事故造成，還是神學士開火造成。

薩利姆說：「數百人走上街頭。一開始我很害怕，不想去，但看到鄰居也加入時，我拿出家裡的國旗加入。有幾人在踩踏事故和神學士開火中喪生。」

第五大城賈拉拉巴德18日也曾爆發抗議死亡事件，神學士成員朝揮舞阿富汗黑紅綠直條紋國旗的示威者開槍，造成至少3人死亡。

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

影／尖叫四起 阿富汗難民湧機場 疑美軍官兵掃射逼退

延伸閱讀

堅持抵抗 反神學士領導人投書美媒 籲歐美支援彈藥

堅持抵抗 反神學士領導人投書美媒 籲歐美支援彈藥
攻破喀布爾4天後 神學士成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

攻破喀布爾4天後 神學士成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」
何時承認阿富汗神學士？中國將待「新政府」組成

何時承認阿富汗神學士？中國將待「新政府」組成
神學士喊和平 遇示威卻開槍…鐵腕鎮壓 阿富汗恐現新內戰

神學士喊和平 遇示威卻開槍…鐵腕鎮壓 阿富汗恐現新內戰

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針