不甩神學士建國 阿富汗民眾上街抗議遭開槍 已知數死

阿富汗第五大城賈拉拉巴德一名男子18日拿著國旗上街抗議。美聯社

神學士 （Taliban，另譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）19日在推特宣布，正式建立「阿富汗 伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan），8月19日將定為國定假日。然而，阿富汗民眾似乎不贊成。路透報導指出，一名目擊者稱阿富汗幾個城市的民眾在19日慶祝阿富汗1919年自英國獨立的獨立日集會，揮舞國旗上街抗議，竟遭神學士開槍，已知造成數人喪生。這是神學士攻進首都喀布爾 後首度有人公開反抗。

社交媒體一支影片片段顯示，一群民眾在首都喀布爾揮舞國旗大喊：「國旗代表我們的身分。」

目前尚無法聯絡到神學士發言人發表評論。

目擊者薩利姆指出，阿富汗東部庫納爾省首府阿薩達巴德有幾個人在一次集會中喪生，但不清楚是踩踏事故造成，還是神學士開火造成。

薩利姆說：「數百人走上街頭。一開始我很害怕，不想去，但看到鄰居也加入時，我拿出家裡的國旗加入。有幾人在踩踏事故和神學士開火中喪生。」

第五大城賈拉拉巴德18日也曾爆發抗議死亡事件，神學士成員朝揮舞阿富汗黑紅綠直條紋國旗的示威者開槍，造成至少3人死亡。