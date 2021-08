神學士(Taliban,另譯塔利班)攻進阿富汗 首都喀布爾 ,引發大量阿富汗民眾湧向喀布爾機場,欲搭機逃到外國。大批民眾攀附在美軍運輸機機身,或爬進起落架輪艙試圖抓住一線生機,但許多人不幸墜落或被擠壓致死。推特帳戶The Bite還釋出一支影片,指出疑似美軍官兵持槍掃射,驅離 民眾。現場婦女和兒童四處逃竄,尖叫和槍聲四起。

Horrific video: people including women with kids running for life as US troops firing from different sides of the Kabul Airport pic.twitter.com/2QDMptHAFU