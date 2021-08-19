堅持抵抗 反神學士領導人投書美媒 籲歐美支援彈藥

反神學士團體「阿富汗全國抵抗陣線」領導人馬蘇德，攝於2019年。路透

阿富汗 的神學士 （Taliban，另譯塔利班）組織幾近占領全境，但北部的龐吉夏山谷（Panjshir）誓言抗戰到底，領導人更投書美國 《華盛頓郵報》，稱「聖戰者（Mujahideen）對神學士的抵抗現在開始了」，但他們需要協助。

投書華郵的馬蘇德（Ahmad Massoud）是「北方聯盟」創始人、綽號「龐吉夏雄獅」的傳奇英雄老馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子，現在自封阿富汗全國抵抗陣線（National Resistance Front of Afghanistan）領導人。他在投書指出，旗下戰士正「準備再次對付神學士」，但他們擁有的彈藥不夠持續一場長期的戰鬥。

根據半島電視台轉述，馬蘇德指「無論發生什麼事情，我跟我的聖戰者戰士將防禦龐吉夏，作為阿富汗自由的最後堡壘。我們的士氣完好無損，我們從經驗知道等待我們的是什麼情況。但我們需要更多武器、更多彈藥與更多補給」。

馬蘇德指出，美國與民主盟友不只跟阿富汗人共同打擊恐怖主義，現在更有一段共享理念與奮鬥所組成的漫長歷史，「你仍然能做許多事情以幫助自由的事業，你是我們僅存的希望」。