阿富汗少年攀機起落架慘死 身分是足球員 年僅17歲

神學士(Taliban,另譯塔利班)攻入阿富汗 總統府後,引發大量阿富汗難民潮湧入國際機場,希望能搭上逃往外國的飛機,更出現不顧性命攀附在機艙外側、最終墜落喪命的畫面,如今有專門披露阿富汗當地慘況的推特 帳號指出,其中一名少年竟是阿富汗國家青年隊成員,讓人不勝唏噓。

根據專門揭露阿富汗現況的推特帳號「@BabakTaghvaee」所述,一架美軍C-17運輸機在起飛時仍有數人應是抓著機體外側或起落架不放,最終紛紛喪命,而其中一位少年竟是阿富汗青年足球 隊年僅17歲的安瓦里(Zaki Anvari),該帳號也難過地表示在運輸機的起落架艙內發現安瓦里的部分遺體。

推特網友看到這則消息後,紛紛表示震驚與悲傷,還有人難過地表示「現在他終於到了一個更好的地方」。也有人痛斥「這簡直是對人性的褻瀆,太讓人難過了!」,直呼「聯合國在哪裡?難道沒有人可以幫幫這些可憐的人嗎?」。

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg