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阿富汗少年攀機起落架慘死 身分是足球員 年僅17歲

編譯張君堯／即時報導
神學士攻入阿富汗總統府後，引發大量阿富汗難民潮湧入國際機場，如今有專門披露阿富汗當地慘況的推特帳號指出，其中一名死亡少年竟是阿富汗國家青年隊成員，讓人不勝唏噓。(取材自推特)
神學士攻入阿富汗總統府後，引發大量阿富汗難民潮湧入國際機場，如今有專門披露阿富汗當地慘況的推特帳號指出，其中一名死亡少年竟是阿富汗國家青年隊成員，讓人不勝唏噓。(取材自推特)

神學士(Taliban，另譯塔利班)攻入阿富汗總統府後，引發大量阿富汗難民潮湧入國際機場，希望能搭上逃往外國的飛機，更出現不顧性命攀附在機艙外側、最終墜落喪命的畫面，如今有專門披露阿富汗當地慘況的推特帳號指出，其中一名少年竟是阿富汗國家青年隊成員，讓人不勝唏噓。

根據專門揭露阿富汗現況的推特帳號「@BabakTaghvaee」所述，一架美軍C-17運輸機在起飛時仍有數人應是抓著機體外側或起落架不放，最終紛紛喪命，而其中一位少年竟是阿富汗青年足球隊年僅17歲的安瓦里（Zaki Anvari），該帳號也難過地表示在運輸機的起落架艙內發現安瓦里的部分遺體。

推特網友看到這則消息後，紛紛表示震驚與悲傷，還有人難過地表示「現在他終於到了一個更好的地方」。也有人痛斥「這簡直是對人性的褻瀆，太讓人難過了！」，直呼「聯合國在哪裡？難道沒有人可以幫幫這些可憐的人嗎？」。

阿富汗 推特 足球

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