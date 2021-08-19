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神學士4度登門下令煮飯 婦因家貧拒絕竟遭殺害

編譯羅方妤╱綜合18日電

神學士（Taliban，另譯塔利班）即將在阿富汗重掌大權，儘管他們承諾和平和尊重女權，但各地仍傳出暴力事件。美國CNN報導，阿富汗北部法里亞布省婦女娜吉雅（化名）上月12日曾被神學士四度登門，要求為15名武裝人員煮飯。但娜吉雅實在太窮，根本無法餵飽這些彪形大漢，最後被神學士以AK-47步槍毆打殺害。CNN為了安全起見，報導這對母女時都使用化名。

娜吉雅育有三子一女。她25歲的女兒瑪妮札目睹母親從被要求煮飯到慘遭殺害的全程。瑪妮札（化名）說：「我母親告訴他們，『我很窮，我要如何為你們煮飯？』之後神學士開始毆打母親，母親被打昏，他們用AK-47步槍打她。」

瑪妮札說，她當時對神學士大喊，求他們停下來，他們停了一下並對隔壁房間扔手榴彈，之後在火勢蔓延時逃逸。

喀布爾一名女性居民表示，罩袍（burqa）價格飆升10倍，很多人都來不及採買，女性們也都擔心過去20年獲得的讀書、工作甚至和平生活權利都將一夕失去。

另方面，雖然神學士控制阿富汗的大局已定，但部分原政府官員仍然試圖抵抗。原阿富汗政府第一副總統薩利赫前日宣布，在原總統加尼棄國而去後，按憲法應由他接任「臨時總統」，並呼籲阿富汗人繼續抵抗神學士。俄羅斯傳媒引述消息指，薩利赫麾下部隊在地方軍閥協助下，前日從神學士手中奪回北部一個省會城市，並正與神學士激戰，不過專家認為薩利赫翻盤的機會「很小」

神學士 阿富汗 喀布爾

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