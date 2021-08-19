與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

神學士拿下阿富汗後，西方列強陷入是否要與這個伊斯蘭武裝組織打交道的兩難。圖為神學士在阿富汗喀布爾市一處社區巡邏。(美聯社)

在試圖摧毀神學士 （Taliban，另譯塔利班）20年後，西方列強正面臨是否要與這個接管阿富汗 政權的伊斯蘭武裝組織打交道的痛苦決定。

與1996至2001年時殘酷統治阿富汗的政權相比，國際如今對神學士的立場似乎已沒那麼強硬，俄羅斯、中國和土耳其紛紛讚揚神學士最初發表的公開聲明。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾直言：「神學士打贏了戰爭，所以我們將不得不與他們對談。」

最堅定拒絕承認神學士政權的是加拿大總理杜魯多，他稱神學士是「公認的恐怖組織」，「以武力接管並取代正式選舉產生的民主政府」。而美國軍方和外交官已與神學士對話，以確保美國大使館員工和曾為美軍工作的阿富汗平民安全撤離。

英國外交大臣拉布說，有鑑於神學士的人權標準，倫敦當局「一般來說」不會跟神學士打交道。但拉布說，由於他們仍在凱達就籌組更具包容性的政府進行談判，「我們想測試是否有空間緩和我們現在將看到的那種制度」。

他告訴天空新聞網：「他們如今大權在握，我們必須面對這個現實，也得保持樂觀。」

英國首相強生已迅速採取行動，阻止神學士歷史盟友巴基斯坦支持這個新政權，並在與巴基斯坦總理康恩的通話中表示，承認一個新政府應該「基於國際而非單邊基礎上」。

只有巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯3個國家承認前神學士政權；神學士1990年代末執政時，依照對伊斯蘭教法嚴格解讀，女性禁止受教育、民眾不得聆聽流行音樂，對偷竊者則施以斷手斷腳的處罰。

此外，日媒指出，日本 大使館人員已撤出阿富汗，但日本政府對於是否承認神學士政權態度觀望，認為有必要先觀察神學士的態度，以及歐美各國動向。不過，在美軍撤退後，外界多數認為日本應會繼續支援阿富汗。

日本政府從2001年起，在許多方面協助阿富汗復興與民主化，包括去除地雷、幫助前神學士士兵回歸社會、建設醫院與學校等，過去20年援助阿富汗的總金額高達7000億日圓。但未來日本繼續提供援助的前提，是要先承認阿富汗新政權。