與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權
在試圖摧毀神學士（Taliban，另譯塔利班）20年後，西方列強正面臨是否要與這個接管阿富汗政權的伊斯蘭武裝組織打交道的痛苦決定。
與1996至2001年時殘酷統治阿富汗的政權相比，國際如今對神學士的立場似乎已沒那麼強硬，俄羅斯、中國和土耳其紛紛讚揚神學士最初發表的公開聲明。
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾直言：「神學士打贏了戰爭，所以我們將不得不與他們對談。」
最堅定拒絕承認神學士政權的是加拿大總理杜魯多，他稱神學士是「公認的恐怖組織」，「以武力接管並取代正式選舉產生的民主政府」。而美國軍方和外交官已與神學士對話，以確保美國大使館員工和曾為美軍工作的阿富汗平民安全撤離。
英國外交大臣拉布說，有鑑於神學士的人權標準，倫敦當局「一般來說」不會跟神學士打交道。但拉布說，由於他們仍在凱達就籌組更具包容性的政府進行談判，「我們想測試是否有空間緩和我們現在將看到的那種制度」。
他告訴天空新聞網：「他們如今大權在握，我們必須面對這個現實，也得保持樂觀。」
英國首相強生已迅速採取行動，阻止神學士歷史盟友巴基斯坦支持這個新政權，並在與巴基斯坦總理康恩的通話中表示，承認一個新政府應該「基於國際而非單邊基礎上」。
只有巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯3個國家承認前神學士政權；神學士1990年代末執政時，依照對伊斯蘭教法嚴格解讀，女性禁止受教育、民眾不得聆聽流行音樂，對偷竊者則施以斷手斷腳的處罰。
此外，日媒指出，日本大使館人員已撤出阿富汗，但日本政府對於是否承認神學士政權態度觀望，認為有必要先觀察神學士的態度，以及歐美各國動向。不過，在美軍撤退後，外界多數認為日本應會繼續支援阿富汗。
日本政府從2001年起，在許多方面協助阿富汗復興與民主化，包括去除地雷、幫助前神學士士兵回歸社會、建設醫院與學校等，過去20年援助阿富汗的總金額高達7000億日圓。但未來日本繼續提供援助的前提，是要先承認阿富汗新政權。
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