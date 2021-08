阿富汗婦女絕望 將嬰兒拋過鐵絲網 求英軍救援

阿富汗 的神學士 (Taliban,另譯塔利班)組織進軍首都喀布爾 後,眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場,躲避槍響與神學士戰士的鞭打與騷擾,就是希望搭上飛機離開國門。有英國官兵透露,有母親將嬰孩拋過鐵絲網,希望他們可以逃出生天。

根據報導,事發地點位於喀布爾機場附近的巴隆飯店(Baron hotel),許多阿富汗人來此尋求庇護。英軍一位資深軍官告訴Sky News記者,因為情況已經失控,傘兵們別無選擇,只能用車輛與鐵絲網架起的路障封住道路,但眼前的景象恐怕讓部分官兵終身難忘,「這太可怕了,婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網,要求官兵們接住,有些(嬰兒)還被困在鐵網上」。

