阿富汗婦女絕望 將嬰兒拋過鐵絲網 求英軍救援

阿富汗的神學士組織進軍首都喀布爾後，眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場，希望搭上飛機離開國門，英軍官兵親眼目擊母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們可以救小孩們逃出生天。(影片截圖)

阿富汗 的神學士 (Taliban，另譯塔利班)組織進軍首都喀布爾 後，眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場，躲避槍響與神學士戰士的鞭打與騷擾，就是希望搭上飛機離開國門。有英國官兵透露，有母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們可以逃出生天。

根據報導，事發地點位於喀布爾機場附近的巴隆飯店（Baron hotel），許多阿富汗人來此尋求庇護。英軍一位資深軍官告訴Sky News記者，因為情況已經失控，傘兵們別無選擇，只能用車輛與鐵絲網架起的路障封住道路，但眼前的景象恐怕讓部分官兵終身難忘，「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些（嬰兒）還被困在鐵網上」。

FEAR of Taliban is so much that Desperate women threw Babies & Little Girls OVER RAZOR WIRE at airport compound asking British soldiers to take them 😭💔 #Afghanistan #Talibans #Taliban #SaveAfghanWomen pic.twitter.com/7RKehdyYat — Rosy (@rose_k01) August 18, 2021

這位軍官說，「我擔心我的手下，我正個別輔導一些人，每個人昨晚都哭了」。

獨立報則引述一位傘兵團軍官的說法指出，「媽媽們絕望了，她們正遭到神學士的毆打。她們喊著，『救我的嬰兒』，然後把嬰兒扔向我們，部分嬰兒掉在帶刺鐵絲網。眼前景象太嚇人了。到了當天深夜，我們之中沒有一個男人是沒在哭的」。