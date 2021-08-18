兼具宣傳與實用 神學士民兵棄AK47改用美製步槍

隨著阿富汗政府垮台，外媒發現神學士組織的部分戰士開始放棄以往愛用的AK47，改拿擄獲來的美製步槍。路透

俄羅斯 「卡拉西尼可夫」槍廠（Kalashnikov）研製的AK-47型突擊步槍與衍生槍械以堅固耐用的設計聞名，長期以來一直是各地極端組織的首選武器。但隨著阿富汗政府垮台，外媒發現神學士 （Taliban，另譯塔利班）組織的部分戰士開始放棄以往愛用的AK47，改拿擄獲來的美製步槍。

路透從神學士在推特與其他社群媒體發布的影像與照片發現，該組織旗下的戰士正攜帶政府軍拋棄的美製M4卡賓槍與M16步槍，其他影像則顯示神學士部隊擄獲當局放棄的軍車。

專家表示，相較於神學士配發的AK-47系列突擊步槍，雖然美製槍械更加精準、射程更遠，但光靠這樣並無法在戰場提供更多的戰力。

「如果想要恐嚇敵對軍閥的話，這些硬體或許有用，但僅此而已。」美國 海陸退役上校紐申（Grant Newsham）說：「他們過去用的武器已經表現得相當不錯了。」

專家指出，神學士手握美製武器的畫面除了可以是宣傳利器，未來數年還可以實際派上用場。一位不具名的美軍退役海軍陸戰隊員表示，這些美製步槍使用5.56mm子彈，「俄羅斯人每年製造數百萬發AR 5.56 NATO子彈賣到美國市場」，「神學士的盟友要供應這些步兵用配件應該不成問題」。