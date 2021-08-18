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神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

阿富汗女權陷危機 英模特兒貼罩袍照宣傳新書挨轟

編譯周辰陽／即時報導
阿富汗的神學士組織幾近佔領全國，各界紛紛擔憂女性權利因此受害，英國模特兒莉莉．高爾卻選在貼出穿著罩袍的照片想打書，因眾多網友的猛烈批評而刪圖道歉。取材自Instagram
阿富汗的神學士組織幾近佔領全國，各界紛紛擔憂女性權利因此受害，英國模特兒莉莉．高爾卻選在貼出穿著罩袍的照片想打書，因眾多網友的猛烈批評而刪圖道歉。取材自Instagram

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）組織幾近占領全國，各界紛紛擔憂女性權利受害，但英國模特兒莉莉．高爾（Lily Cole）卻不長眼，選在此時貼出穿著「布卡」（Burqa）罩袍的照片想打書，最後因眾多網友的猛烈批評而刪圖道歉。

衛報17日報導，莉莉．高爾宣布新出一本氣遷書籍《Who Cares Wins》，並在IG發布2張照片，一張是她身穿藍色布卡罩袍，另一張則是布卡罩袍被拉起和露出面容。圖說寫道，「讓我們在每一個層面擁抱多樣性，生物多樣性、文化多樣性、思考多樣性、聲音多樣性、想法多樣性」。

許多新聞早前報導，阿富汗的女性相當害怕努力爭來的權利被奪走，喀布爾一位女性居民更要討價還價以買到價格飆漲的布卡罩袍。隨著神學士加快最終攻勢，對他們的統治仍記憶猶新的婦女們不得不找出塵封已久的布卡罩袍。

莉莉．高爾貼出照片後，眾多網友隨即提出質疑，有人抨擊「文化挪用」（Cultural appropriation），有人指責她「將IG擺拍放在普世人權之前」，另一人更直言不諱地「教訓」超模，直指神學士曾強迫女性穿上布卡罩袍。

據報莉莉．高爾刪圖與發文道歉，稱她貼照當時沒看新聞，坦承此舉是難以置信的不合時宜，「本周我貼出一張舊照，那是我穿著一位朋友借給我的布卡罩袍。正如她指出的，我穿罩袍又暴露臉龐正破壞它的原始宗旨，但我了解照片讓人們心煩意亂的原因，想為造成任何冒犯誠摯道歉」，並稱阿富汗的事情讓她感心碎，正在尋找幫助當地女性的組織以提供支持。

阿富汗 神學士 喀布爾

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