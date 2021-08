今日印度報導,阿富汗 第五大城賈拉拉巴德民眾18日上街抗議,要求神學士 (Taliban,另譯塔利班)在政府辦公大樓掛阿富汗的旗幟,而非神學士組織的旗幟。該國最大獨立通訊社阿富汗帕傑瓦克新聞社(Pajhwok Afghan News)報導,雙方爆發流血衝突,神學士向民眾開槍掃射,目前造成至少2死12傷,還毆打多名報導現場的記者。

阿富汗帕傑瓦克新聞社在推特發表影片顯示,數百名抗議民眾在當地街頭拉著國旗遊行 ,許多人四處逃竄。槍聲和汽車喇叭聲不絕於耳,現場一片混亂。

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2