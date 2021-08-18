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神學士是隱形富翁 坐擁3兆元礦產 中國可能協助採礦

編譯季晶晶／綜合外電
阿富汗民兵組織神學士的政治領袖巴拉達上月在北京，與中國大陸外交部長王毅會面。(路透)
阿富汗民兵組織神學士的政治領袖巴拉達上月在北京，與中國大陸外交部長王毅會面。(路透)

神學士(Taliban，另譯塔利班)第二次控制阿富汗的同時，也在金融和地緣政治上取得巨大優勢。阿國現在雖是世上最貧窮的國家之一，但其實它是個隱形富豪，因為地底下有豐富的鐵、銅、鋰、鈷和稀土蘊藏，坐擁近1兆美元財富。

這筆財富的價值，是根據2010年美國軍事專家和地質學家一份報告裡的估算。後來的10年間，因為阿國局勢動盪不安，這些資源一直沒人動過，又因為全球轉型綠色能源，阿國的許多礦物價值飆升。喀布爾政府2017年的報告估計，包括化石燃料的礦產財富，可能高達3兆美元。電動車、智慧手機和筆電電池裡都不能少的鋰，正面臨前所未見的需求，年成長率20%，高於幾年前的5%。在美國國防部的備忘錄裡，阿富汗被稱做鋰礦的沙烏地阿拉伯，鋰礦蘊藏量估計可能與世上鋰資源儲量名列前茅的玻利維亞不相上下。

銅受益於疫情後的全球經濟復甦，價格在過去一年上漲43%，阿國未來的礦產財富有超過四分之一可透過擴大開採銅礦實現。雖然西方國家上周末已威脅其他國家別與神學士合作，但中國、俄羅斯和巴基斯坦正排隊等著和他們做生意。已是阿國最大的外國投資者的中國，被認為有可能在幫助阿國建立有效採礦體系的競賽中，處於領先地位。

但阿國的問題在礦業基礎設施付之闕如，可能要花上數十年才能完全開發它的礦產財富。

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