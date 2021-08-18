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神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

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恐懼阿富汗 喀布爾街頭不見女性 外界憂恐怖組織再起

記者胡玉立／綜合報導
阿富汗婦女6日喀布爾街頭乞討。(Getty Images)
阿富汗婦女6日喀布爾街頭乞討。(Getty Images)

神學士(Taliban，另譯塔利班)15日控制阿富汗首都喀布爾迄今已逾48小時，兩天來，喀布爾似乎逐漸恢復常態，但許多居民擔心未來，女性更幾乎已從街頭消失；與此同時，眼看神學士20年後重掌阿富汗，伊斯蘭極端主義分子紛紛在社群媒體慶祝，引發外界對於蓋達組織(al-Qaeda)和恐怖組織捲土重來的擔憂。

喀布爾 表面上逐漸恢復常態

喀布爾一位匿名駐地記者17日表示，在神學士對喀布爾發動閃電攻擊、阿富汗政府下台兩天後，跡象顯示，喀布爾在表面上逐漸恢復某種常態，「喀布爾比昨天好一些；更多交通警察在路上執勤，喀布爾一些診所、小型市場和商店都在營業，我還看到一個女人和一名穿著西式衣服的年輕阿富汗人走在街上。」

神學士政權17日宣布會特赦相關前政府官員。圖為大批阿富汗平民17日擠在首都喀布爾...
神學士政權17日宣布會特赦相關前政府官員。圖為大批阿富汗平民17日擠在首都喀布爾國際機場外，等候機會能夠離開阿富汗。(美聯社)

儘管如此，許多阿富汗人仍為自己的生命擔憂，想知道神學士控制下的國家未來會如何；這個以殘暴著稱的組織聲稱：這一次會不同，並強調婦女權利將在他們統治下得到保護，但顯然許多婦女對未來的生活前景，感到恐懼；許多受過教育的女性正拼命找尋生路，擔心自己可能成為塔利班的目標。

阿富汗婦女求救：沒一個幫我

一名曾為許多非政府國際組織工作的阿富汗女性告訴美國有線電視新聞網(CNN)，她花了好幾天時間向過去曾合作過的國際組織求助，但無人回應，「我有逾十年與國際組織合作經驗，但沒一個幫我。我在思考我的未來，如果他們殺了我，我的女兒會如何？她們會變成兩個沒有母親的女兒。」

喀布爾市中心一家服裝店生意變得特別好，最近幾天賣出很多從頭包到腳、眼睛部位是網眼遮布的罩袍；這種罩袍是神學士1990年代統治阿富汗五年期間，強制女性穿著的裝束。

店老闆說，顧客主要是男性，他們都很害怕，所以為妻子、女兒買罩袍；大家都覺得從現在起，穿罩袍可能是女性在街上保持安全的唯一途徑。

神學士民兵17日在首都喀布爾的國際機場附近駐守。(美聯社)
神學士民兵17日在首都喀布爾的國際機場附近駐守。(美聯社)

不少伊斯蘭極端分子在社群媒體上慶祝神學士接管阿富汗；人們開始擔憂，力量被削弱的凱達組織、伊斯蘭國(ISIS)和其他恐怖組織，可能會在美國撤軍後捲土重來。

美重估凱達組織多久重建

美國官員表示，可能重估遭美國多年反恐行動打壓的凱達組織核心團體，多久可以重建；過去美方情報評估認為，凱達約在美國撤軍後18個月至兩年內重建。

關注恐怖組織線上發文的無黨派中東研究所(Middle East Institute)專家利斯特(Charles Lister)指出，神學士2001年前曾窩藏凱達組織，近期以驚人速度重新奪回阿富汗政權，「毫無疑問，這是自911以來凱達組織最重要的一天。凱達終於有了喘息空間，可在非常重要的避風港重振旗鼓。」

阿富汗 喀布爾 神學士

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