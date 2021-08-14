阿富汗情勢岌岌可危 美軍抵達喀布爾協助撤僑

民兵組織塔利班12日攻陷阿富汗第2與第3大城後，美國官員13日表示，美軍已飛抵喀布爾，協助撤離當地使館員眷與公民。Getty Images

民兵組織塔利班昨天攻陷阿富汗 第2與第3大城後，美國 官員今天表示，美軍已飛抵喀布爾，協助撤離當地使館員眷與公民；美國國防部 則說，3個營約3000名兵力將在明晚前抵達。

這3個營分別是兩個陸戰營與1個步兵營。此外，美國國防部正增派4500至5000名兵力，進駐位於波灣國家卡達及科威特的軍事基地，包括1000人前往卡達以加速核發簽證給阿富汗翻譯、其他人士及他們的眷屬。上述人士因為往昔曾替美方工作，擔憂遭到塔利班報復。

其餘3500至4000名隸屬82空降師（82nd Airborne Division）戰鬥旅兵力將進駐科威特，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，這批戰鬥部隊可作為待命的預備兵力，以防需要3000人以上兵力挺進首都喀布爾（Kabul）。

大部分駐阿富汗美軍已撤離，不過仍有約650名兵力駐紮在當地，以在機場等地保護美國外交官員。

截至12日，美國已以飛機載送1200名阿富汗民眾抵達維吉尼亞州（Virginia）李堡（Fort Lee），他們是前美方雇員及其眷屬，需要等很久才能拿到簽證。

由於阿富汗政府軍潰敗，加上首都喀布爾可能數日內將被攻陷的恐懼蔓延，英國與其他西方多國也正派遣軍隊趕赴當地。

美國國防部官員也說，各方擔憂坦利班（Taliban）可能就在這幾天之內推進至喀布爾。

外交官說，趕在撤僑前，若干使館已經開始焚毀機密資料；當地居民表示，喀布爾裡許多人正囤積米、其他糧食及急救物資；官員指出，多國大使館正在處理的簽證申請高達數萬件。

阿富汗的交戰爆炸聲響，引發對於難民危機與人權倒退的恐懼。聯合國官員指出，今年大約有40萬阿富汗民眾被迫遠離家園，其中25萬人是自今年5月起出走。