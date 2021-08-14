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俄英大使重現德黑蘭會議場景 伊朗抗議

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯駐伊朗大使達加利安（左）大使與新到任英國大使謝爾克里夫（右）一同入鏡，重現兩國二戰領袖參加德黑蘭會議的知名景象，遭伊朗外交部批評「極端不妥」，於12日傳召2人表達不滿。（取材自推特）
俄羅斯駐伊朗大使達加利安（左）大使與新到任英國大使謝爾克里夫（右）一同入鏡，重現兩國二戰領袖參加德黑蘭會議的知名景象，遭伊朗外交部批評「極端不妥」，於12日傳召2人表達不滿。（取材自推特）

俄羅斯伊朗大使館11日在推特發布照片，可見俄羅斯大使達加利安（Levan Dzhagaryan）大使與新到任的英國大使謝爾克里夫（Simon Shercliff）一同入鏡，重現兩國二戰領袖參加德黑蘭會議（Tehran Conference）的知名景象，遭伊朗外交部批評「極端不妥」，於12日傳召2人表達不滿，俄羅斯駐伊朗大使館則強調照片沒有任何惡意。

BBC報導，俄羅斯使館新發布的照片攝影地點是德黑蘭的俄國使館，三張椅子就擺放在階梯上方，達加利安與謝爾克里夫分別坐在左右兩側的椅子上，中間的座位則是空著，跟美英蘇三國領導人羅斯福、邱吉爾與史達林1943年拍下的經典照片相呼應。

羅斯福、邱吉爾與史達林在德黑蘭會議同意開闢歐戰第二戰場（諾曼第登陸）、成立聯合國跟蘇聯將對日宣戰等結果。不過，伊朗當時正被英軍與蘇軍占領，那次會議被視為有殖民主義意味。儘管俄國使館表明拍照目的僅是致敬盟軍迎戰納粹德國，「沒有反伊朗脈絡」，仍引來數千憤怒網友回文。德黑蘭大學英國文學教授馬蘭迪（Seyed Marandi）就抨擊，「大使們正在侮辱全伊朗人，德黑蘭會議侵犯伊朗主權，象徵美蘇英對伊朗人犯下的歷史罪刑」。

伊朗外交部長札里夫批評此照「極端不妥」，並在推特指「我需要提醒大家，2021年8月既不是1941年8月（英蘇聯合侵犯伊朗）或1943年12月。包含在伊核談判期間，伊朗人民就已經表明了，他們的命運『永遠』不會受制於外國大使或外國強權的決定」。

伊朗 俄羅斯 大使館

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