英俄摩擦不斷 俄不續發記者簽證 BBC：打擊媒體自由

俄羅斯要求英國 廣播公司（BBC）一名駐莫斯科記者在月底前離境，以回應英國對俄羅斯記者有差別待遇。BBC晚間發布聲明，譴責俄方打擊媒體自由，並敦促俄方重新考慮將記者「驅逐出境」的決定。

聲明也強調，BBC將持續對相關區域進行獨立、公正報導。

BBC駐莫斯科英語記者芮恩茲福（Sarah Rainsford ）近日遭俄羅斯政府拒絕延長簽證 ，以報復英國政府拒絕發簽證給俄羅斯記者。

俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）今天在通訊軟體Telegram發文指出，俄方已多次警告，將對倫敦方面在簽證問題刁難俄羅斯記者採取因應措施，且多次籲請英國人停止迫害俄籍記者，但BBC置若罔聞。

芮恩茲福是近10年第一位遭俄羅斯驅逐的英國記者。

BBC總裁戴維（Tim Davie）透過聲明指出，俄方將芮恩茲福驅逐出境是不折不扣的打擊媒體自由，「我們對此毫不保留予以譴責」。

他並指出，芮恩茲福是傑出、勇敢的記者；她的俄語流利，能就俄羅斯及前蘇聯進行獨立、深入的報導。

BBC表示，芮恩茲福是經驗豐富的駐外記者，曾派駐古巴、土耳其、西班牙，近期則因白俄羅斯 相關報導特別受到肯定。

芮恩茲福晚間推文表示，她近1/3人生在俄羅斯度過，多年來報導俄羅斯，如今要被驅逐出境，實在痛苦。