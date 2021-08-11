美國剛走 神學士馬上攻城掠地 無奈20年經營成空

神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

阿富汗 安全部隊未能阻止民兵組織「神學士」（Taliban）攻城掠地，讓20年來耗費數以十億計美元訓練和提供阿國裝備的美國 備感挫折。

各界越來越擔憂神學士可能在數月內兵臨首都喀布爾之際，美國總統拜登 與其他官員多次呼籲阿富汗領導人統整並重新擬定明確戰略。

神學士昨天又在幾乎未遇抵抗下攻占更多省會之後，拜登表示：「我們20年來花了超過1兆美元訓練並提供30多萬名阿富汗部隊現代裝備，阿富汗領袖必須團結，必須為自己奮戰，為國家奮戰。」

美國國防部和國務院也呼應拜登，對神學士趁著2001年以來美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊首次撤離而持續攻城掠地表達憂心。

阿富汗政府軍關閉查曼關口，大批準備到巴基斯坦進行邊境貿易的民眾無法通行。（美聯社）

國防部發言人柯比（John Kirby）昨天表示：「阿富汗部隊有能力，有才能，有數量上的優勢，還有空軍，真的是要看領導階層的作為，以及他們願不願意運用那些能力。」

私底下，美國官員對神學士揮軍速度之快訝異不已，過去2週美軍多次發動炸彈攻擊助戰阿富汗軍隊，或許幫忙擊退了南部拉什卡加（Lashkar Gah）與西部赫拉特（Herat）的神學士叛軍，但神學士在北部多座要城所向披靡，現在更逐漸逼近具戰略意義的馬薩里沙利夫（Mazar -i-Sharif）。

美國官員表示，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）若能團結政府、果決行動，結果必定大為不同，「阿富汗政府擁有極大的力量…30萬大軍、空軍、特種部隊、重裝備、訓練、夥伴關係的承諾、美國的持續支援」。

國際危機組織（International Crisis Group）阿富汗情勢專家華金斯（Andrew Watkins）認為：「很可惜，有種停下腳步的感覺，政府裹足不前。」

他說，資金和補給並未分送到各地與地方安全部隊手上，導致只能迎神學士入城，「他們知道一件事，就是一直以來，政府給他們的支援不夠」。

美軍撤離阿富汗後，神學士在阿國攻城掠地，政府軍節節敗退。圖為神學士攻下法拉省省會法拉市後，在市區巡邏。（美聯社）

但專家認為美國把矛頭指向阿富汗政府與部隊，也有點不夠老實。國防專家柯狄斯曼（Anthony Cordesman）說，美國官員吹噓在過去20年間達成阿富汗「國家建構」以及訓練現代軍隊的成就，其實是誇大其辭，「美國太樂觀地宣稱阿富汗政府在治理上、作戰上有所進展，還說建立了有效的阿富汗安全部隊」。

他說，儘管美國駐守時期接近尾聲，「阿富汗部隊在所有戰事上，幾乎都仍仰賴美軍支援」。

另一方面，神學士今天否認在面對政府軍的戰事中鎖定平民，呼籲展開獨立調查。他們對阿富汗人喊話說，「不會有家庭遭到來自我方的威脅」。

聯合國表示，過去1個月有超過1000名平民遭殺害，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）也說，8月1日以來，約有4042名傷者在15間醫療院所救治。

神學士發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，神學士「未鎖定任何平民或他們的家園，非常精準和小心地進行攻擊行動」。不過美國駁斥神學士的說法，國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「到處都是，你們看，有讓人信服的數字、證據、影像，顯示神學士犯下暴力、流血事件和暴行。」