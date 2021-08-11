我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勇敢跳槽 美6月390萬人離職「薪」情變更好

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

美國剛走 神學士馬上攻城掠地 無奈20年經營成空

中央社／華盛頓11日綜合報導
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

阿富汗安全部隊未能阻止民兵組織「神學士」（Taliban）攻城掠地，讓20年來耗費數以十億計美元訓練和提供阿國裝備的美國備感挫折。

各界越來越擔憂神學士可能在數月內兵臨首都喀布爾之際，美國總統拜登與其他官員多次呼籲阿富汗領導人統整並重新擬定明確戰略。

神學士昨天又在幾乎未遇抵抗下攻占更多省會之後，拜登表示：「我們20年來花了超過1兆美元訓練並提供30多萬名阿富汗部隊現代裝備，阿富汗領袖必須團結，必須為自己奮戰，為國家奮戰。」

美國國防部和國務院也呼應拜登，對神學士趁著2001年以來美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊首次撤離而持續攻城掠地表達憂心。

阿富汗政府軍關閉查曼關口，大批準備到巴基斯坦進行邊境貿易的民眾無法通行。（美聯社...
阿富汗政府軍關閉查曼關口，大批準備到巴基斯坦進行邊境貿易的民眾無法通行。（美聯社）

國防部發言人柯比（John Kirby）昨天表示：「阿富汗部隊有能力，有才能，有數量上的優勢，還有空軍，真的是要看領導階層的作為，以及他們願不願意運用那些能力。」

私底下，美國官員對神學士揮軍速度之快訝異不已，過去2週美軍多次發動炸彈攻擊助戰阿富汗軍隊，或許幫忙擊退了南部拉什卡加（Lashkar Gah）與西部赫拉特（Herat）的神學士叛軍，但神學士在北部多座要城所向披靡，現在更逐漸逼近具戰略意義的馬薩里沙利夫（Mazar -i-Sharif）。

美國官員表示，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）若能團結政府、果決行動，結果必定大為不同，「阿富汗政府擁有極大的力量…30萬大軍、空軍、特種部隊、重裝備、訓練、夥伴關係的承諾、美國的持續支援」。

國際危機組織（International Crisis Group）阿富汗情勢專家華金斯（Andrew Watkins）認為：「很可惜，有種停下腳步的感覺，政府裹足不前。」

他說，資金和補給並未分送到各地與地方安全部隊手上，導致只能迎神學士入城，「他們知道一件事，就是一直以來，政府給他們的支援不夠」。

美軍撤離阿富汗後，神學士在阿國攻城掠地，政府軍節節敗退。圖為神學士攻下法拉省省會...
美軍撤離阿富汗後，神學士在阿國攻城掠地，政府軍節節敗退。圖為神學士攻下法拉省省會法拉市後，在市區巡邏。（美聯社）

但專家認為美國把矛頭指向阿富汗政府與部隊，也有點不夠老實。國防專家柯狄斯曼（Anthony Cordesman）說，美國官員吹噓在過去20年間達成阿富汗「國家建構」以及訓練現代軍隊的成就，其實是誇大其辭，「美國太樂觀地宣稱阿富汗政府在治理上、作戰上有所進展，還說建立了有效的阿富汗安全部隊」。

他說，儘管美國駐守時期接近尾聲，「阿富汗部隊在所有戰事上，幾乎都仍仰賴美軍支援」。

另一方面，神學士今天否認在面對政府軍的戰事中鎖定平民，呼籲展開獨立調查。他們對阿富汗人喊話說，「不會有家庭遭到來自我方的威脅」。

聯合國表示，過去1個月有超過1000名平民遭殺害，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）也說，8月1日以來，約有4042名傷者在15間醫療院所救治。

神學士發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，神學士「未鎖定任何平民或他們的家園，非常精準和小心地進行攻擊行動」。不過美國駁斥神學士的說法，國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「到處都是，你們看，有讓人信服的數字、證據、影像，顯示神學士犯下暴力、流血事件和暴行。」

阿富汗 美國 拜登

上一則

超過119°F 義大利受熱浪侵襲出現「歷史新高溫」

延伸閱讀

1.2兆元基建案過關 麥康諾歸功拜登

1.2兆元基建案過關 麥康諾歸功拜登
傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請
與G20抗衡 拜登年底將召開「民主峰會」

與G20抗衡 拜登年底將召開「民主峰會」

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

2021-08-06 13:39
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家
中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境
洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死