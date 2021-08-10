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北韓疑似報復美韓聯合軍演 中斷與南韓聯絡管道

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北韓疑似報復美韓聯合軍演 中斷與南韓聯絡管道

中央社／首爾10日專電
金正恩胞妹金與正。路透
金正恩胞妹金與正。路透

南韓統一部今天稍早表示，北韓並未接聽下午5時的經由聯絡辦公室撥打的例行電話，當局正密切關注相關動態；外界分析，北韓可能藉此表達美韓舉行聯合軍演的不滿。

南、北韓7月27日才剛恢復中斷約一年的官方聯絡管道，今天上午的例行通話也正常進行，但北韓方面卻未接聽下午的例行電話，官方聯絡管道僅恢復不到15天就又中斷。

韓聯社引述軍方人士說法報導，東海地區及西海地區的軍事通訊線路從今天下午4時起，就無法與北韓方聯絡，軍方正在密切注意相關狀況。

由於金與正今天上午透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話，對今天起舉行的美韓聯合軍演活動大表不滿，批評南韓「背信忘義」，美國「才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」，外界分析，北韓拒接電話可能是對聯合軍演表達抗議。

金與正在談話中未提及是否採取任何報復措施，但稱美韓執意舉行聯合軍演的行為將「自取滅亡」，「會面臨更嚴重的安保威脅」；並表示她是經授意發表此談話，暗示北韓領導人金正恩指示如此回應。

韓聯社報導指出，金與正今天發表的談話也透過對內媒體中央電視台發布，與上次僅透過對外媒體提出警告形成對比，更為公開的表達對聯合軍演的反對立場。金與正1日就曾警告，稱北韓仍維持要求美韓停止舉辦聯合軍演的一貫立場。

同時，北韓並未向國內民眾公開兩韓聯絡管道恢復一事，表示北韓人民對兩韓關係認知仍處於遲滯局面。

北韓 金與正 兩韓

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