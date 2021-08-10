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神學士4天奪6城 美軍敷衍回擊 「阿富汗只能靠自己」

編譯羅方妤／綜合報導
阿富汗神學士組織近來迅速在全國攻城掠地，並已控制許多邊境要城。阿富汗和巴基斯坦邊境的查曼已遭神學士控制且暫時關閉，滯留當地民眾9日正等待邊境重新開放，巴基斯坦部隊也在旁把守。（歐新社）
阿富汗神學士組織近來迅速在全國攻城掠地，並已控制許多邊境要城。阿富汗和巴基斯坦邊境的查曼已遭神學士控制且暫時關閉，滯留當地民眾9日正等待邊境重新開放，巴基斯坦部隊也在旁把守。（歐新社）

阿富汗局勢近日急轉直下，反政府武裝組織神學士短短四天接連攻陷六個省會城市。美國紐約時報報導，一年前如果神學士像8日一天攻占三個省會城市，美國勢必激烈反擊，派出戰機和武裝直升機協助擊退神學士，或者至少阻止其攻勢。然而，如今美國只從幾百公里外派戰機轟炸了一個軍火庫，地點距離三個淪陷城市很遠。

美國在8日的沉默回應，充分說明美軍在阿富汗的20年作戰已結束。混亂又疲憊的阿富汗政府軍必須自己收復失地，或者讓這些城市永遠被神學士占領。

美國高層官員8日表示，神學士近來迅速攻城掠地，並未讓美國總統拜登重新評估其決策，美國戰鬥部隊仍將在本月底撤出阿富汗。但阿富汗如今的局勢，讓拜登很難再堅稱美國雖然撤軍但並未放棄阿富汗。

拜登在上月為美軍撤出阿富汗辯護的演說中表示，美國已經做得夠多，確保阿富汗軍警未來有能力保衛人民。不過，現在美國官員承認，阿富汗政府軍將面臨艱難局面，但他們必須保衛自己。

美國國防部高階領導人員在不情願之下，切斷多數對阿富汗的支援。官員8日透過電話關切阿富汗北部城市昆都士戰局，美國過去曾兩度干預，從神學士手中奪回昆都士，但美國官員現在表示飛機有限，這次除了有限空襲，無任何行動計畫。

一名美國官員承認，阿富汗境內現在只剩650名美軍，即使提供阿富汗政府軍空中支援，也不太可能擋下神學士取得的軍事進展。

柯林頓政府時期的北約組織最高指揮官克拉克對阿富汗軍事局勢表示，「這是阿富汗人民的悲劇，也是美國誤判和失敗的結果」。

神學士上周五起一連四日奪取六省首府的控制權，神學士近日發布進入不同省份時獲民眾支持的短片，以示民心所向，又營造勢不可擋的勢頭，發文呼籲政府安全部隊人員投降，承諾會予以人道對待。

阿富汗政府則刻意淡化戰事失利，截至周日高官都未有公開承認有大城市失陷於神學士，又嘗試打宣傳牌穩定民心。

阿富汗 美國 拜登

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