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美韓預備性軍演登場 金與正痛批：背信棄義

編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。(美聯社)
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。(美聯社)

美韓軍演將在16日至26日展開，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正10日透過官媒發表談話稱，美國和南韓軍方執意啟動使地區局勢升溫的聯合軍演，北韓對南韓當局背信棄義的行為深表遺憾。

韓聯社報導，金與正表示，此次軍演表明，美韓政府談論的「外交接觸」和「無條件對話」只是為了隱瞞其侵略野心的策略，誓言進一步加強國家應對美國軍事威脅的震懾能力。

金與正說，聯合軍演是美國對北韓敵對政策最突出的表現，是威脅北韓人民安全、進一步危及朝鮮半島局勢的自我毀滅行為。

她說，北韓將致力於增強國家防衛力量和打擊能力，以針對任何軍事行動做出迅速應對。並痛批美韓軍演是自取毀滅的行為，勢必將付出代價，「美韓不顧北韓屢次警告，執意實施危險的戰爭演習，必將面臨更嚴峻的安全威脅」。

金與正還指出，要維護半島和平，美國應該從南韓撤出武力和戰爭裝備。只要美軍繼續駐紮在南韓，不斷加劇半島緊張局勢的禍根就永遠不會消失。

韓聯社中文網報導指，金與正說其本人授權發表談話，暗示是遵照國務委員會委員長金正恩的要求所述。

美韓兩國今天啟動預演性質的危機管理參謀訓練，為期四天，正式聯合軍演將於16日登場，一連十天至26日。

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