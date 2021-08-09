憂中國影響力 德國基民黨籲聯美抗中

德國 將在9月舉行大選，民調領先的基民黨主要政治人物就中國 對經濟和科技的影響力提出警告，呼籲德國在戰略上與美國 聯手抗衡中國。

今年是德國外交部設立專職協調大西洋關係40週年，下週將出版名為「打造新西方」的專書，討論中國崛起的挑戰。

根據「商報」（Handelsblatt）事先取得的書稿，基民/基社聯盟（CDU/CSU）總理候選人拉謝特（Armin Laschet）在書中表示，中國是談判的夥伴和競爭者，也是制度的對手，這點歐美立場一致，因此雙方必須努力在新科技標準達成共識，向中國發出清楚的訊號。

國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）指出，中國在地緣政治的野心和全面支配的要求與公開社會、人權和民主背道而馳，她認為北京只想控制市場和包括歐洲在內的其他國家，對公平的供應鏈分配不感興趣，警告經濟依賴中國的後果。

康坎鮑爾表示，歐洲人沒有美國，無法維持自由和安全，美國光靠自己、沒有歐盟的規模和影響力，也無法跟中國競爭，因此對歐美雙方來說，大西洋關係是「攸關命運的問題」。

本書發行人、德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉（Peter Beyer）指出，中國是經濟成功的獨裁國家，警告在中國問題上保持中立「天真且危險」。

他說，雖然完全脫鉤在全球化、科技革命和氣候變遷的時代不切實際，西方必須更充分發揮共同的價值。

美國總統拜登（Joe Biden）正積極拉攏歐洲對抗中國，歐美重要國家組成的七大工業國集團（G7）6月在峰會達成共識，將加強對中政策的協調。

德國預計9月26日舉行大選，根據最新民調，基民/ 基社聯盟以26%的支持度暫時領先，綠黨和社民黨（SPD ）分別以18%暫居第2。