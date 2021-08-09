憂中國影響力 德國基民黨籲聯美抗中
德國將在9月舉行大選，民調領先的基民黨主要政治人物就中國對經濟和科技的影響力提出警告，呼籲德國在戰略上與美國聯手抗衡中國。
今年是德國外交部設立專職協調大西洋關係40週年，下週將出版名為「打造新西方」的專書，討論中國崛起的挑戰。
根據「商報」（Handelsblatt）事先取得的書稿，基民/基社聯盟（CDU/CSU）總理候選人拉謝特（Armin Laschet）在書中表示，中國是談判的夥伴和競爭者，也是制度的對手，這點歐美立場一致，因此雙方必須努力在新科技標準達成共識，向中國發出清楚的訊號。
國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）指出，中國在地緣政治的野心和全面支配的要求與公開社會、人權和民主背道而馳，她認為北京只想控制市場和包括歐洲在內的其他國家，對公平的供應鏈分配不感興趣，警告經濟依賴中國的後果。
康坎鮑爾表示，歐洲人沒有美國，無法維持自由和安全，美國光靠自己、沒有歐盟的規模和影響力，也無法跟中國競爭，因此對歐美雙方來說，大西洋關係是「攸關命運的問題」。
本書發行人、德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉（Peter Beyer）指出，中國是經濟成功的獨裁國家，警告在中國問題上保持中立「天真且危險」。
他說，雖然完全脫鉤在全球化、科技革命和氣候變遷的時代不切實際，西方必須更充分發揮共同的價值。
美國總統拜登（Joe Biden）正積極拉攏歐洲對抗中國，歐美重要國家組成的七大工業國集團（G7）6月在峰會達成共識，將加強對中政策的協調。
德國預計9月26日舉行大選，根據最新民調，基民/ 基社聯盟以26%的支持度暫時領先，綠黨和社民黨（SPD ）分別以18%暫居第2。
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