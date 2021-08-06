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抗中 英國成東協夥伴 2軍艦常駐印太

編譯中心╱綜合5日電
英國外交大臣拉布自2019年7月上任以來，已造訪東南亞五次。(歐新社)
英國外交大臣拉布自2019年7月上任以來，已造訪東南亞五次。(歐新社)

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說，英國必須跳脫傳統的西方國家結盟框架，深化與東南亞的連結，同時提防中國。他指出，近日成為東協對話夥伴是英國「傾向印太」的重要里程碑、「戰略拼圖」關鍵一步。

英國今天與東南亞國家協會（ASEAN）線上簽署「對話夥伴」協議。英國脫歐後致力深化與印太地區連結、打造「全球化英國」。ASEAN昨天授予英國去年6月提出申請的「對話夥伴」身分，英國因此成為ASEAN第11個對話夥伴，也是ASEAN近25年來的新夥伴。

英國外交部今天指出，成為對話夥伴後，英國將參加ASEAN年度外交及經濟部長會議，並與ASEAN及其成員國一同因應海上安全、跨國犯罪等共同挑戰，以及強化在國際法、貿易投資、氣候變遷、環境保護、科學技術、教育等領域的合作。

根據英國外交部資料，拉布自2019年7月上任以來，已造訪東南亞五次。

中國在印太區域持續擴張，ASEAN被視為抗衡中國的樞紐之一。不過，拉布近日接受英國每日電訊報專訪時說，以「正向」手段影響中國很重要，且英國強化與印太區域的連結不僅是考量中國，也是著眼於未來十年的市場機會。

但英國同時也將加強與印太區域的安全合作。拉布強調，深化與西方國家以外地區的關係，攸關英國的繁榮及安全。

他說：「我們不能只依賴舊的重要盟友基本盤，無論是五眼聯盟、北大西洋公約組織、美國或歐洲友人。」他指出，這些傳統盟友都很重要，但英國必須在既有基礎上更進一步，東南亞就是其中特別重要的區塊之一。

去年第二季至今年第一季為止，英國與ASEAN國家的貿易總額為323億英鎊（約456億美元）。除了與ASEAN進入正式互動關係，英國也積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），相關正式談判已於6月展開。

有四個ASEAN成員國同時是CPTPP會員，包括新加坡、越南、馬來西亞及汶萊。

英國也是東協警察組織ASEANAPOL的對話夥伴。此外，英國最先進的伊莉莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群5月展開首次操演航程即將印太區域納入目的地，且沿途與區域國家舉行聯合演訓。英國預計今年稍晚在印太區域常態部署兩艘戰艦。

英國 中國 東南亞

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