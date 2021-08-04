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相互報復？美要求24名俄外交官「限期離境」

編譯李京倫／綜合3日電
美國要求24名俄國外交官在簽證到期後離境，使兩國關係更緊張。圖為美國總統拜登。（歐新社資料照片）
美國要求24名俄國外交官在簽證到期後離境，使兩國關係更緊張。圖為美國總統拜登。（歐新社資料照片）

俄羅斯美國大使安托諾夫在國家利益雜誌1日刊出的專訪中說，華府要求24名俄國外交官在簽證到期後於9月3日前離境，使兩國關係更緊張。

安托諾夫並未說明美國此舉是否因兩國特定爭端而起。他說，「由於華府突然緊縮簽證核發程序」，幾乎所有俄羅斯外交官員都將在無人接替職位的情況下離境。

國務院發言人普萊斯2日回應說，華府不是在利用俄外交官簽證報復莫斯科。他說，安托諾夫對此事描述「不精確」，俄國外交官簽證到期與美國駐俄使領館當地雇員情況無關。

俄羅斯8月起禁止美國駐俄國使領館雇用俄羅斯或第三國人員，以致美方必須資遣182名職員與數十名派遣人員。普萊斯2日說：「我們保留對俄羅斯舉措採取適當因應措施的權利。」

俄國禁止美國駐俄使館雇用俄羅斯或第三國人員，是報復美國4月15日以俄國干預美國大選和網攻為由，驅逐10名俄國外交官。

普萊斯未否認俄羅斯外交官必須離開美國一事，他說：「俄國人簽證效期三年，一直都是這樣，簽證到期時，持有人可以離開美國或申請延長停留期限，這就是現在發生的事。」普萊斯並未提到俄國外交官申請延長期限會受到當局考慮還是立刻回絕。

莫斯科與華府一直以來都對許多議題存有歧見，在美國總統拜登說他認為俄羅斯總統普亭是「殺手」後，兩國關係進一步惡化。拜登6月16日與普亭會面後，美俄緊張關係稍緩，一些外國投資人重新購買俄羅斯政府債券。

華府3月與4月就俄羅斯去年干預美國大選、發動網路攻擊與霸凌烏克蘭等惡意行動制裁俄羅斯。普萊斯表示，這些行動是對俄羅斯行為「作出回應」，而非升高緊張情勢。

美國要求24名俄國外交官在簽證到期後離境，使兩國關係更緊張。圖為俄國總統普亭。（...
美國要求24名俄國外交官在簽證到期後離境，使兩國關係更緊張。圖為俄國總統普亭。（路透資料照片）

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