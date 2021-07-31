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劍指中國 美菲恢復軍隊互訪協定

編譯中心╱綜合30日電
美國國防部長奧斯丁（左）29日在菲律賓總統府與菲國總統杜特蒂（左二）擊拳致意。（路透）
美國國防部長奧斯丁（左）29日在菲律賓總統府與菲國總統杜特蒂（左二）擊拳致意。（路透）

美國國防部長奧斯丁29日抵達菲律賓訪問，並拜會總統杜特蒂。菲律賓防長羅倫沙納30日宣布，與奧斯丁會面後，杜特蒂決定收回終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。彭博資訊認為，這是美國總統拜登的勝利，被視為拜登爭取與亞太地區盟邦強化關係，以牽制中國擴張勢力的重大進展。

VFA提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

羅倫沙納與來訪的奧斯丁舉行聯合記者會。羅倫沙納在記者會說：「奧斯丁部長與總統會面後…總統決定召回或收回（給華府的）VFA終止信。因此，VFA再次全面生效。沒有待處理的終止信，我們重回正軌。」

馬尼拉去年2月知會美國，將退出兩國軍隊互訪協定。之後，杜特蒂多次推遲VFA廢止期限，並以軍隊互訪協定為籌碼，要求美方提供新冠疫苗、要求美方「付錢」，以及要華府解釋2012年菲中黃岩島對峙時，曾居間協調的美國為何放任中國順勢實質控制黃岩島。

羅倫沙納說：「讓我感謝總統全面恢復軍隊互訪協定的決定…正如我們所做的，穩固、能經受考驗的美菲同盟對印太地區的安全、穩定和繁榮仍至關重要。VFA全面恢復將幫助我們共同實現這個目標。」

美國駐菲律賓大使館表示，2015年以來，美國提供菲律賓價值逾486億披索（約10.6億美元）的軍事裝備與安全援助，是美國在印太地區給予最多軍援的國家。

美國 奧斯丁 杜特蒂

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