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任內第3度 金正恩參謁朝中友誼塔

編譯中心╱綜合29日電
北韓領導人金正恩28日到朝中友誼塔致敬獻花。（路透）
北韓領導人金正恩28日到朝中友誼塔致敬獻花。（路透）

北韓領袖金正恩在韓戰停戰協定簽署68周年紀念日之際，28日參謁朝中友誼塔並獻上花圈，強調兩國世代相傳的血盟友誼。今次是金正恩上台以來，第三次向朝中友誼塔獻花。被免去政治局常委職務的勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲陪同出席，引起關注。

朝中社報導，金正恩參謁位於平壤牡丹峰北麓的朝中友誼塔，並在獻上的花圈絲帶上寫着「金正恩代表全體北韓人民致以崇高敬意」。他表示基於血緣紐帶的朝中友誼將代代相傳，在千鈞一髮的緊要關頭，中國人民用鮮血支援北韓的歷史性鬥爭；又指在戰火紛飛的歲月中，志願軍將士高舉「抗美援朝，保家衞國」的旗幟與北韓軍民並肩作戰，歷史和人民將永遠銘記這種戰鬥友誼和犧牲精神。

報導指出，勞動黨書記趙甬元、李日煥、鄭尚學、李炳哲、總參謀長朴正天、總政治局長權永進和國防部長李永吉參加了上述活動。李炳哲上月因防疫工作怠慢被免去政治局常務委員職務，但他一同出席參謁朝中友誼塔活動，被拍到素裝現身，並站在金正恩左邊。朝中社報導時把李炳哲放在在朝軍幹部首位，但在三名黨書記之後，分析指他可能未重返政治局常委之列。

友誼塔於1959年10月建成，塔身正面有朝鮮語寫就的歌頌志願軍烈士豐功偉績和兩國友誼的碑文，兩旁的基座上刻有反映兩國軍人並肩作戰的浮雕。1950年6月25日韓戰爆發，1953年7月27日交戰雙方在板門店簽署「停戰協定」。北韓將7月27日這一天定為「祖國解放戰爭勝利紀念日」。

此外，三名南韓政府消息人士表示，南北韓正在就重開平壤去年炸毀、位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，以及舉行峰會恢復雙邊關係等議題進行談判。

路透報導，由於此事具外交敏感性，要求匿名的消息人士表示，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩4月起進行數次信函來往溝通，探討該如何改善緊張關係。這些討論表明，兩韓過去一年惡化的關係已有所改善。

兩韓會談可能也有助於重啟陷入僵局的北韓與美國談判。這項談判旨在讓北韓放棄核子及彈道飛彈計畫，並以解除制裁作為交換。

兩名消息人士表示，雙方正在討論在板門店停戰村重建兩韓聯絡辦公室，也正在尋求舉行文在寅和金正恩兩位領導人的峰會，但由於疫情的關係，尚未提出時間框架或其他細節。

南韓總統府青瓦台辦公室不予置評。發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）說，目前為止雙方領導人尚未提出任何關於峰會的計畫。一名消息人士表示，舉行線上峰會可能是一個選項。

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