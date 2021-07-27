拜登終結18年伊拉克戰爭 作戰任務年底畫句點

美國總統拜登（右）26日在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的伊拉克總理哈德米（左）。（路透）

美國 總統拜登 26日在白宮 橢圓形辦公室會晤來訪的伊拉克總理哈德米，並簽署協議，正式中止美軍在伊拉克長達18年的作戰任務。美國與伊拉克發表的聯合聲明中表示，兩國的安全關係將著重於培訓、諮詢及情報共享。

拜登表示，美國在伊拉克的作戰任務將在今年底結束，美軍將繼續協助伊拉克打擊激進組織「伊斯蘭國」（IS），「但我們將不再執行戰鬥任務」。路透報導，拜登已決定8月底前將美軍完全撤出阿富汗，如今再終止在伊拉克的戰事，等於將前總統布希任內開打的兩場戰爭都畫上句點。

拜登和哈德米26日在白宮橢圓形辦公室首度會面。雙方除了宣布終結美國在伊作戰任務，聲明還將納入健康、能源等非軍事協議，據稱美方計畫透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX），提供50萬劑輝瑞疫苗給伊拉克。

目前駐伊美軍共有2500人，主要負責打擊激進組織伊斯蘭國（IS）殘餘勢力。未來美方角色將完全轉變為替伊拉克軍隊提供訓練與諮詢，並協助伊軍發展自衛能力。

2003年3月，以美國為首的聯軍入侵伊拉克，並指控當時的伊拉克海珊政府擁有大規模毀滅性武器。之後海珊垮台，但美國從未在伊拉克境內發現這類核生化武器。

近年來，美軍的任務則是在伊拉克和敘利亞打擊伊斯蘭國武裝分子。

哈德米在訪美前對美聯社說，伊拉克不再需要美軍來打擊IS，但美軍撤出的正式時間表將取決於兩國官員本周會談結果，伊拉克仍將要求美國提供訓練與軍事情報收集。

哈德米說，伊拉克不需要任何外國作戰部隊，政府軍有能力保衛國家，但他表示，任何撤軍時間表都將根據伊拉克部隊的需要，「打擊IS的戰爭和我們部隊的準備工作需要一個特殊時間表，這取決於我們將在華府進行的談判」。哈德米並未宣布美軍撤出的最終期限。

美國前總統歐巴馬曾於2011年從伊拉克撤軍，但在IS控制伊拉克大片土地後，三年後再度出兵伊拉克打擊IS。