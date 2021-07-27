阿富汗內戰 聯合國：平民傷亡恐創新高

阿富汗神學士組織14日拿下近巴基斯坦的邊境要城後上街慶功，聯合國憂平民傷亡將創新高。（美聯社）

聯合國 26日警告，神學士組織與阿富汗 安全部隊衝突升級，今年1月至6月間共記錄5183名平民傷亡，其中1659人死亡，傷亡人數較去年同期增加47%，全年傷亡人數勢將創下十餘年來新高。

聯合國阿富汗援助團發布報告表示，在5、6月學神士升高攻勢後，平民傷亡更加慘重，共有783人喪生、1609人受傷，預期今年平民傷亡人數將創下2009年有紀錄以來新高。

援助團將64%的平民傷亡歸咎於反政府分子，其中約有40%是神學士造成，近9%的責任則屬於激進組織伊斯蘭國（IS），剩下近16%的傷亡則是「無法確認的」反政府分子所致。

另一方面，阿富汗政府軍與親政府部隊也應負起四分之一的平民傷亡責任。另有11%的傷亡是「交火」造成，因此難以確定責任歸屬。

援助團負責人里昂說：「若不遏制日益加劇的暴力行為，今年阿富汗平民傷亡數字將創新高。我懇請神學士和阿富汗領袖，注意衝突的嚴峻走向及對平民的毀滅性影響」。

自5月初開始，以美國 為首的外國軍隊準備撤離阿國，叛亂分子也加緊行動，導致暴力事件激增。

近期阿富汗政府及神學士代表在卡達首都杜哈進行談判。但外交官警告，自去年9月和談開始至今，幾乎毫無實質進展。