英核電廠計畫 傳封殺中國廣核集團

中英關係持續惡化，英國 繼去年改變立場響應美國號召加入封殺華為 行列後，今又傳出將改變政策，考慮把中國 國營核能公司廣核集團（CGN）從英國所有核電建設案中剔除。

金融時報26日援引知情人士消息報導，英國政府正探討如何讓CGN退出英國未來所有電力建設計畫，包括該公司打算斥資200億英鎊（約276億美元），在英國東部薩福克郡興建新的賽斯威爾C核電廠計畫。

英國政府高層態度丕變，也影響CGN在埃塞克斯郡利用自家反應爐技術興建布拉德威爾B核電廠的計畫，並讓外界對英國核能計畫的未來有疑慮。該計畫正經歷英國監管當局的核准程序。

一名知情人士說，CGN打算在離倫敦50公里沿海地區建核電廠的計畫已不可能實現，並稱「考量到我們對華為的態度，唐寧街不會讓一家中國公司建造新的核電廠」。

他還透露，英國已跟賽斯威爾C主要開發商法國電力集團討論是否能找到新合作夥伴。

中英核能合作可追溯回2015年，時任英相的卡麥隆與中國國家主席習近平簽署了協議。根據協議，CGN擁有賽斯威爾C核電廠兩成股份，並得以投資正於薩默塞特郡建造的辛克利角C核電廠，以及成為布拉德威爾B核電廠的主要開發商，並採用自家的華龍一號反應爐技術。

英國此刻重新考慮核能夥伴，正值美國及其歐亞盟友力阻中國獲取敏感技術，並確保自身供應鍊或關鍵基礎設施不會太過仰賴中國技術。

近年中英關係持續降溫，主要受到中國打壓香港異議份子、維吾爾少數民族及新冠肺炎疫情處理方式等議題影響。英國外交大臣拉布去年說，無法再像往常一樣跟中國做生意，其中最高調的行動就是決定迫使華為退出英國5G網路。