放行俄北溪二號 美德達協議 烏克蘭強烈反對

美國和德國達成協議，允許一條飽受爭議的俄羅斯天然氣管道「北溪二號」完成建設。圖為「北溪二號」施工現場。(路透)

美國 國務院21日詳細說明美國和德國 達成的協議，該協議允許一條飽受爭議的俄羅斯天然氣管道完成建設，從而使德國和俄羅斯終於在這個能源問題上實現他們長期想要取得的勝利，與此同時還減少了對美國和烏克蘭 的讓步。

該協議可使德國獲得更多的能源供應，同時令俄羅斯能把向德國直接輸送的天然氣數量增加一倍。這條遭到烏克蘭極力反對的新管道，將繞過現有的經由烏克蘭的路線。

按照該協議，美國和烏克蘭能得到的好處並不明顯，尤其是烏克蘭，只有得到承諾。美國和德國官員同意將在與能源有關的項目和外交動議方面給予烏克蘭協助。

官員們說，美國本來要求制定一個所謂的「緊急停止開關」條款，使德國能夠在俄羅斯侵略鄰國或西方盟國的情況下暫時中斷天然氣輸送，但這一要求並未納入協議。

在前兩任總統執政時期，美國政府官員反對這一名為「北溪二號」的計畫，認為俄羅斯可以藉此增強其對整個歐洲地區的經濟和政治影響力，美國官員們此前一直試圖通過國際施壓和制裁來阻止該項目推進。美國總統拜登為了尋求與歐洲、特別是德國建立更緊密的聯繫，雖然仍表示反對該管道，但聲稱這條管道的建設已經進行98%，無法阻止其完工。

烏克蘭和波蘭外長對這項美德協議反應強烈，他們在聯合聲明中說，該協議給「烏克蘭和中歐帶來了政治、軍事和能源威脅，同時加大了俄羅斯破壞歐洲安全局勢穩定的可能性」。

白宮21日表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於8月30日訪美，在華盛頓與拜登會晤。官員強調，澤倫斯基的訪美與北溪項目協議無關。

批評北溪二號的人士稱，准許該管道完成建設將會使烏克蘭面臨更加不利局面。但負責政治事務的美國國務院次卿紐蘭對參議員表示，如果沒有這項協議，烏克蘭面臨的風險將會大得多。

關於烏克蘭和俄羅斯之間的天然氣過境協議，德國同意任命一名特使，協助烏克蘭就延長2024年到期的這項安排進行談判。隨著北溪二號管線投入營運，俄羅斯是否願意為其不再需要的過境通道付費尚不清楚。