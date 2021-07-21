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日防衛白皮書納入台灣 專家嗅出有別於美國立場味道

編譯劉忠勇／綜合外電
日本2020年防衛白皮書。 取材自日本防衛省
日本2020年防衛白皮書。 取材自日本防衛省

若留意日本日前發布的防衛白皮書，會發現2011年的版本封面風格和去年截然不同，去年是附上櫻花圖案和富士山線條的淡雅的粉紅色系，今年卻是一個全副武裝的日本武士躍馬的圖案，不難領會其中的轉折。

據日經新聞報導，今年的防衛白皮書由六人合力寫成，其中含主撰者在內四人是30來歲的女性。據說封面風格丕變，是考量到年輕人的胃口，但也等於昭告世人，日本已展開自衛的準備。

日本防衛白皮中這次首度提到台灣問攸關日本穩定，白皮書中說「對於我國安全保障及國際社會的穩定而言，台灣局勢的穩定相當重要。為此，我國將進一步保持警惕，密切關注台灣局勢」。

日本問題專家、華府智庫蘭德公司研究員霍農（Jeffrey W. Hornung）指出，日本今年公開立場轉變令人「震驚」。

霍農說：「我們可以看到，這些官員新的說法，是公開將台灣局勢關係到日本穩定，這是日本官方經常私下討論，卻不曾公開承認的。」

美國也留意到日方的轉變。智庫國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）新任主任林碧瑩（Bonny Lin）說：「日本新白皮書可望受到美國決策官員好評，美方正希望和日本密切合作，加強台海穩定在內的區域和平和安定。」

不過，華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞部主任史文（Michael Swaine）表示，真正值得關注的，不是白皮書提到台灣的部分，而是報告字裡行間的脈絡。

他指出，日本有意將台灣定位為戰略要地，「似暗示獨立的台灣或是台灣保持和中國分治才真正攸關日本國家安全，如此走向極為危險」。史文提醒，別忘了拜登政府迄未改變「一個中國」的立場。

日本防衛白皮書首度提到「對於我國安全保障及國際社會的穩定而言，台灣局勢的穩定相當...
日本防衛白皮書首度提到「對於我國安全保障及國際社會的穩定而言，台灣局勢的穩定相當重要」。 取材自日本防衛省
日本2011年防衛白皮書。 取材自日本防衛省
日本2011年防衛白皮書。 取材自日本防衛省

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