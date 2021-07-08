龍頭晶圓廠遭中資收購 英首相要查 但翻案必激怒中國

英國首相強生在國會答詢。（美聯社）

英國 首相強生周二（6日）告訴國會，英國政府會審查中國 聞泰科技收購英國最大半導體工廠新港半導體（Newport Wafer Fab，NWF）一案。英國國會議員關切此案恐將威脅到英國高科技的未來。

NWF是由安世半導體（Nexperia）出面收購，安世的母公司是中企聞泰。聞泰與安世都已宣布，5日安世與NWF簽署協議，安世將收購NWF，取得100%股權，NWF因而會改名為安世新港（Nexperia Newport）。交易金額未公開，但媒體報導安世出資6,300萬英鎊（8,700萬美元）。

強生對國會說：「我們正在查看此案。我已經請國家安全顧問評議。」

英國的「企業法案」授權政府，可以在30天內決定同意收購案進行下去，或是介入審查。安世在稍早發出的新聞稿中表示，現在這個收購案面臨了許多「不確定性」。

NWF主要生產車用半導體，根據英國最新的財務數據，NWF雖是英國最大的晶圓製造廠之一，但與美國和亞洲的晶圓廠相比，規模相對小，年營收4,940萬英鎊（6,820萬美元）。

彭博資訊指出，除了車用晶片 之外，NWF也著重高階半導體組件的研發，這些高端晶片應用在5G網路與人臉辨識。NWF也與一些英國大學有很強的產學合作。

強生回答議員的質詢時表示，國安顧問Stephen Lovegrove將會「判斷他們製造的產品是否真的具有智慧財產價值，對中國的利益為何。以及，收購案是不是真的有什麼安全隱憂。」

國會議員、前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）說：「政府需要介入並阻止這項收購案。」他強調此案再次證明，儘管祭出法規、儘管之前談話那麼強硬，政府對待中國就是兩面手法，「這筆交易是個投資災難。」

彭博分析，如果英國政府真的推翻這樁收購案，將會激怒北京當局，也象徵英國對來自中國的資金投資晶片業，採取鷹派立場。晶片產業正是美國與中國貿易戰的一大核心。強生之前雖禁止5G網路使用華為，但他的行政團隊對於半導體，傾向少管一些。

回顧前幾年的一些外資對英國半導體相關企業的收購案，政府也都是放行沒有阻擋。像是2016年，日本的軟體銀行取得安謀股權；2017年Imagination Technologies被中國大陸出資的私募基金買下等等。

近來情勢倒是起了一些變化，今年稍早英國通過了新法律，賦予政府在認為收購案具有國安風險時，可以進行干預的廣泛權力。內閣大臣們可有五年的時間審查交易，如果收購案被判定為對國家安全造成威脅，可以喊卡。