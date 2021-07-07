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阿富汗鄰國 默認神學士政權…塔吉克收容敗兵、繳交關稅

編譯張佑生／綜合6日電
「神學士」趁著駐阿外國軍隊撤離大舉攻城掠地，有上千名阿富汗士兵(圖)逃往鄰國塔吉克避難。（美聯社）
「神學士」趁著駐阿外國軍隊撤離大舉攻城掠地，有上千名阿富汗士兵(圖)逃往鄰國塔吉克避難。（美聯社）

近日累計上千名阿富汗官兵直接向神學士組織投降，逃往鄰國塔吉克，加上神學士與塔吉克政府的默契，神學士控制通往塔吉克的主要貿易通道並開始徵收關稅，為年收入16億美元的神學士拓展新的財源。

華爾街日報報導，美國人打造，距阿富汗昆都士市約50公里處的邊境城市謝爾罕班達的通商口岸，6月22日落入神學士手中，134名邊境守衛和其他政府軍逃往塔吉克。之後，神學士陸續掌控阿富汗與塔吉克接壤的大部分邊界。約1000名阿富汗軍隊在4日和5日逃往塔吉克後，阿富汗北部第二個主要口岸伊什卡希姆也落入神學士手中。

為防止阿富汗內亂擴散，塔吉克5日下令調動2萬名後備軍人，加強邊防。俄羅斯在塔吉克建有該國在海外的最大軍事基地，俄國政府已經表示將協助塔吉克加強安保。

當地貿易商透露，神學士並未關閉口岸，反而根據與塔吉克政府的默契，維持口岸營運。神學士發言人沙欣表示，該組織6月拿下數個邊境城鎮後，已經和塔吉克與烏茲別克政府搭上線。

謝爾罕班達口岸關稅收入每年高達數千萬美元，沙欣說：「該區現在由我們掌控，包括稅收。生意人都很高興，他們說以前通關還得賄賂官員，現在都很順暢。」

謝爾罕班達口岸是美軍進入阿富汗近20年的代表性工程之一，美軍在2007年斥資4000多萬美元興建寬約11.5公尺、672公尺長，連結阿富汗與塔吉克的大橋與關務大樓。

北約去年的機密調查報告顯示，神學士正接近經濟獨立，以求在沒有外國支持的情況下自給自足。上一個會計年度，神學士收入預估達16億美元。

此外，美軍2日撤離在阿富汗駐守近20年的巴格蘭空軍基地，形同正式結束在該國的軍事任務。基地除了遭到當地民眾趁火打劫搜刮，英國BBC報導，基地監獄還留下5000名「神學士」組織戰俘。

阿富汗軍隊5日展示占地面積龐大的巴格蘭空軍基地，讓外界罕見地得以一窺基地內部狀況。美國2001年遭遇九一一恐怖攻擊後，發動旨在消滅神學士組織的阿富汗戰爭，並且追緝九一一恐攻幕後主使凱達組織及首腦賓拉丹。巴格蘭基地一直是阿富汗美軍行動指揮中心。

明明趁著駐阿外國軍隊撤離大舉攻城掠地的神學士，組織發言人穆賈希德5日卻表示，計畫向阿國政府遞出書面和平協議，最快下月就會遞交。穆賈希德告訴路透，最新一輪會談正處於關鍵時刻：「雖然我們（神學士）在戰場上居上風，不過我們非常認真看待會談與對話。」

阿富汗 邊境 美國

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