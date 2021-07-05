德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來

中國國家主席習近平5日與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏舉行三方視訊會談。 新華社

德國總理梅克爾 與法國總統馬克宏5日與中國 國家主席習近平舉行三方視訊會談。彭博資訊報導，梅克爾與馬克宏促請中國允許更多由歐洲出發的航班飛航中國，以期中國與歐盟 能更密切往來。

彭博分析，由於歐盟政治領袖態度大幅轉向，改為批評北京的人權紀錄，中國與歐盟已很難維持合作。周一的三方視訊峰會，觸及廣泛議題，試圖解決現況。梅克爾與馬克宏希望建立有別與美國更有獨立性的歐盟外交政策，特別是在處理與中國和俄羅斯關係這方面。

上個月，德、法領袖就曾嘗試重啟歐盟與克里姆林宮的會談，不過後來因為歐盟其他會員國反對而作罷。歐盟自2014年俄羅斯併吞克里米亞以後，就停止與莫斯科當局的對話。

法國知情官員透露，梅克爾與馬克宏在會談中呼籲中國放寬歐洲公民前往中國的旅行限制。另外三位政治領袖也同意伊朗核子協議有機會復活，必須把握契機。這位官員說，梅克爾與馬克宏主張歐洲必須更能夠進入中國市場，要求公平競爭，如此一來外國公司在中國才能像陸企在歐洲一樣，享有相似的待遇。

梅克爾的發言人Steffen Seibert則是在新聞稿中提到，三方會談的討論議題包括：合作抵禦新冠病毒大流行，強化疫苗合作，以及多個國際與區域議題。也討論了氣候與生物多樣化。

至於雙方關係鬧僵的焦點，人權問題，法國官員沒有詳細說明，表示梅克爾與馬克宏有提及北京當局在新疆迫害少數民族維吾爾族，以及在香港對待民主派人士的作為。

彭博指出，在美國總統拜登希望推動更多盟友就民主和人權向北京施壓之際，歐洲領導人也對中國展現了更強硬的立場，歐盟與中國因為新疆問題，現在彼此實施制裁。今年5月，歐盟議員發動議案，暫不批准「中歐全面投資協定」。