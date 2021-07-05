我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

俄羅斯新版「國安戰略」提合作中印、批美威脅全球

編譯中心／綜合4日電
俄羅斯總統普亭3日簽署的新版「國家安全戰略」中提到，發展與中國、印度等國家的合作，是俄羅斯外交主要方向之一。圖為普亭（左）2018年訪中，與中國國家主席習近平（右）一起搭高鐵前往天津。（新華社資料照片）
俄羅斯總統普亭3日簽署的新版「國家安全戰略」中提到，發展與中國、印度等國家的合作，是俄羅斯外交主要方向之一。圖為普亭（左）2018年訪中，與中國國家主席習近平（右）一起搭高鐵前往天津。（新華社資料照片）

俄羅斯總統普亭3日簽署行政命令，批准新版「國家安全戰略」，提及將採取對稱與非對稱手段，因應外國不友好舉動，並點名美國威脅國際戰略穩定及安全；俄國並在外交政策重點中，表示將與中國、印度發展戰略合作。顯示俄國與美國上月舉行峰會後，莫斯科與西方世界關係依舊緊張。

「國家安全戰略」是俄國國安保障領域最高層級的指導方針，每6年修改一次，上個版本在2015年12月頒布。新版戰略指出，部分不友好國家利用俄國內部的社會經濟問題，意圖破壞國內團結，引發抗議活動、分裂俄國社會；而部分國家則企圖破壞俄國與傳統盟友關係，諸多孤立俄羅斯的做法，也阻礙多邊合作有效進展。

俄羅斯近年與西方國家關係緊張，後者對俄國不同議題的批評增加，包括網路攻擊指控及俄國反對派人物被捕等。

在外交策略上，文件提及俄國將加強與中國、印度的合作，以確保亞太地區安全穩定。俄國也將發展與獨立國協國家的合作，建立與亞太、拉美和非洲的協力關係，並加強俄、烏克蘭與白俄羅斯人民間的「兄弟情誼」。

至於俄美關係，國安戰略指美方已經打算放棄軍備控制承諾進程，也譴責美國打算在歐洲以及亞太部署中短程導彈，對戰略穩定與國際安全構成威脅。

國內議題方面，為保障經濟安全，建議俄國對外貿易減少使用美元、降低關鍵領域對進口的依賴，以及研發國產疫苗。

關於戰略優先方向，則包括維護國防和公共安全、阻止外國情報活動、打擊恐怖主義和極端主義，並將網路安全列為新戰略重點，聲稱針對俄羅斯資訊科技界的攻擊大幅增加，目的是干涉內政。

另一方面，俄媒披露，俄軍在遠東堪察加半島部署一個Su-35S重型戰機中隊。由於該半島濱太平洋與鄂霍次克海，是俄、美、中和日本利益衝突區最重要的前哨基地之一，此舉備受關注。

俄國 白俄羅斯 美國

上一則

菲律賓軍機失事45死49傷5失蹤 近30年最嚴重軍機空難

下一則

小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人

延伸閱讀

Delta肆虐 俄羅斯單日2.5萬例確診創半年新高

Delta肆虐 俄羅斯單日2.5萬例確診創半年新高
俄語勒贖軟體攻擊美上千企業 拜登警告：若俄官方指使 美必報復

俄語勒贖軟體攻擊美上千企業 拜登警告：若俄官方指使 美必報復
巴西多城示威 彈劾總統要疫苗 俄病歿創新高照辦足賽

巴西多城示威 彈劾總統要疫苗 俄病歿創新高照辦足賽
豁出去了？俄國單日染疫病歿創新高 歐洲盃足球賽照辦

豁出去了？俄國單日染疫病歿創新高 歐洲盃足球賽照辦

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職