俄羅斯新版「國安戰略」提合作中印、批美威脅全球

俄羅斯總統普亭3日簽署的新版「國家安全戰略」中提到，發展與中國、印度等國家的合作，是俄羅斯外交主要方向之一。圖為普亭（左）2018年訪中，與中國國家主席習近平（右）一起搭高鐵前往天津。（新華社資料照片）

俄羅斯總統普亭3日簽署行政命令，批准新版「國家安全戰略」，提及將採取對稱與非對稱手段，因應外國不友好舉動，並點名美國 威脅國際戰略穩定及安全；俄國 並在外交政策重點中，表示將與中國、印度發展戰略合作。顯示俄國與美國上月舉行峰會後，莫斯科與西方世界關係依舊緊張。

「國家安全戰略」是俄國國安保障領域最高層級的指導方針，每6年修改一次，上個版本在2015年12月頒布。新版戰略指出，部分不友好國家利用俄國內部的社會經濟問題，意圖破壞國內團結，引發抗議活動、分裂俄國社會；而部分國家則企圖破壞俄國與傳統盟友關係，諸多孤立俄羅斯的做法，也阻礙多邊合作有效進展。

俄羅斯近年與西方國家關係緊張，後者對俄國不同議題的批評增加，包括網路攻擊指控及俄國反對派人物被捕等。

在外交策略上，文件提及俄國將加強與中國、印度的合作，以確保亞太地區安全穩定。俄國也將發展與獨立國協國家的合作，建立與亞太、拉美和非洲的協力關係，並加強俄、烏克蘭與白俄羅斯 人民間的「兄弟情誼」。

至於俄美關係，國安戰略指美方已經打算放棄軍備控制承諾進程，也譴責美國打算在歐洲以及亞太部署中短程導彈，對戰略穩定與國際安全構成威脅。

國內議題方面，為保障經濟安全，建議俄國對外貿易減少使用美元、降低關鍵領域對進口的依賴，以及研發國產疫苗。

關於戰略優先方向，則包括維護國防和公共安全、阻止外國情報活動、打擊恐怖主義和極端主義，並將網路安全列為新戰略重點，聲稱針對俄羅斯資訊科技界的攻擊大幅增加，目的是干涉內政。

另一方面，俄媒披露，俄軍在遠東堪察加半島部署一個Su-35S重型戰機中隊。由於該半島濱太平洋與鄂霍次克海，是俄、美、中和日本利益衝突區最重要的前哨基地之一，此舉備受關注。