美媒：日本若願為台灣而戰 對中國嚇阻力大增

美國雜誌「富比世」（Forbes）一篇文章指出，在中國 進犯台灣 的陰影下，日本 加入美軍行列、參與捍衛台灣行動的意願，將明顯左右局勢，大增中國對台行動的嚇阻力。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，日本曾要求美國分享有關台灣的作戰計畫，但美國國防部沒有同意，因為五角大廈希望分階段擴大兩國聯合軍事行動計畫。一名美國前官員說，最終目標是美日為台灣擬定一套整合作戰計畫。

「富比世」文章寫道，西太平洋地區的地理形勢基本上決定了日本在共同捍衛台灣行動中扮演的角色，「金融時報」報導真正揭示的並非美日聯合作戰計畫的前景，而是萬一中國入侵台灣，日本領袖顯然不排除一戰。

很清楚的是，美國需要日本的支持才有可能阻止中國侵台的企圖。大批美軍駐紮在西太平洋，尤其在日本沖繩嘉手納空軍基地、青森三澤空軍基地，還有橫須賀港和佐世保港等。

理想狀況是，日本政府在反侵略行動中，不只讓美方從日本領土上的美軍基地發起作戰，自身也加入行動。

從官方論調來看，日本愈來愈有可能這麼做，防衛副大臣中山泰秀日前就說「日台一家」，還說台灣的完整「顯然攸關沖繩的保障」。

若日本加入美軍為台灣而戰，會大大增強干預力量。美國太平洋艦隊本身約有200艘戰艦，規模比中國的360艘前線軍艦小。若加上日本艦隊，雙方陣營的數量就差不多可以匹敵。

文章指出，日本戰艦大多重武裝，包含36艘現代驅逐艦和護衛艦，許多配有神盾戰鬥系統，外加22艘全球最大柴電攻擊潛艦。

此外，日本海上自衛隊正將兩艘直升機航空母艦改裝成可搭載F－35B垂直起降匿蹤戰機的航艦。

中國海軍和空軍為了繞過最堅實的海灘防禦力量，正摸索著間接接近台灣的方法。中國派遣愈來愈多戰機、巡邏機、轟炸機編隊擾台，遠至台灣東方的菲律賓海，不是沒有道理。

同時，中國加緊打造航艦，部分原因是要替在台灣東方海域行動的戰艦提供空中掩護。中國現有兩艘航艦在服役，正在製造第3艘。

中國軍隊有兩條闖入菲律賓海的途徑。一是經由台灣東南方的巴士海峽，在台灣南部飛行或航行；二是取道台灣東北方的宮古海峽，這正是中國遼寧艦今年4月採取的路徑。

若日本加入為台灣而戰的行動，恐怕宮古海峽將成為世界上最危險的水道之一。

文章指出，一旦日本明確表達願為台灣出兵參戰，中國的盤算可能變得更複雜，或許會複雜到認為侵台風險高到無法接受的程度。

這就是日本此刻至少願意討論積極參與捍衛台灣的真正意義，就如中山泰秀所說：「我們必須向中國展現嚇阻力。」