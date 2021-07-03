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美韓5月峰會前 文在寅、金正恩通信 想重啟兩韓峰會？

編譯李京倫╱綜合2日電
圖為2018年4月27日兩韓峰會當天，南韓總統文在寅（右）和北韓領導人金正恩（左）攜手跨過軍事分界線。（歐新社）
圖為2018年4月27日兩韓峰會當天，南韓總統文在寅（右）和北韓領導人金正恩（左）攜手跨過軍事分界線。（歐新社）

南韓中央日報2日報導，南韓總統文在寅5月與美國總統拜登會面前，曾與北韓領導人金正恩互致親筆信，探詢重啟兩韓峰會的可能性。

文在寅先前希望趁著與拜登會晤的機會，和金正恩重啟停滯的會談，並敦促華府更緊迫地處理這項議題。文在寅、金正恩於2018年曾多次會面，但近年雙方關係降溫，兩韓對話陷入停滯。

中央日報引述不具名的外交消息人士說法報導，文在寅寄了一封信給金正恩，探詢舉行高峰會的方法，如果可能的話也可在線上舉行；由於新冠病毒疫情蔓延，文在寅曾公開提議於1月舉行。

這則報導沒有說明金正恩如何回應。目前也未能聯繫到文在寅辦公室取得評論。

消息人士透露：「就我所知，這兩位領導人曾在韓美峰會左右通信。我聽聞這兩位領導人在信中討論到如何舉辦峰會，像是透過視訊等。」報導未說明金正恩如何回應。

根據韓聯社報導，南韓統一部副發言人車德哲2日並未否認這則報導，而是說他不知情。他還說，統一部已為兩韓隨時舉行線上會談做好準備。另就兩韓聯絡管道自去年起全面停擺一事，車德哲表示，兩韓聯絡辦公室通話線自去年6月被切斷後，情況沒有變化。

美韓5月峰會後，文在寅與拜登都表示願意與北韓接觸。但拜登表明無意依照平壤要求鬆綁制裁。他說，對於說服金正恩放棄核武的難度，他「沒有幻想」。

自從2019年金正恩與前美國總統川普舉行的第二次峰會破局後，北韓與美國的非核化峰會停擺。文在寅提議擔任調解人角色時，兩韓關係還因此惡化。

文在寅 金正恩 兩韓

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