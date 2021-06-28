不顧俄國抗議 烏克蘭與美國展開黑海軍演

不顧俄羅斯 要求取消演習，烏克蘭 與美國等30多個國家今天將在黑海（Black Sea）與烏克蘭南部，展開「海風-2021」（Sea Breeze 2021）軍演。

這次軍演時值北大西洋公約組織（NATO）與莫斯科的關係更趨緊張。

俄國 上週表示，為了把一艘英國戰艦驅離克里米亞半島（Crimea）附近的黑海海域，俄方曾射擊警告，並在航道上投彈。但英國駁斥俄方對於這起事件的說法。

俄國2014年兼併克里米亞半島，並宣稱當地是俄國領土，但國際普遍認為克里米亞屬於烏克蘭。

俄羅斯駐華府大使館上週要求取消這次軍演。俄國國防部還說，如有必要會採取行動，以保護自身國安。

海風-2021演習將持續2週，北約及盟邦將派出大約5000名軍事人員、大約30艘艦艇和40架軍機參與。美國飛彈驅逐艦羅斯號（USS Ross）和陸戰隊都將投入演習。

烏克蘭方面則表示，演習主要目標為吸取跨國維和與維安行動的合作經驗。

俄羅斯併吞克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的分離主義叛軍，讓烏俄關係大為惡化。

今年俄國在靠近烏克蘭的邊境陳兵，令緊張局勢再度升溫。目前一些俄國軍隊和裝備還留在邊境。