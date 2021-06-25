普亭籲甩美：歐俄共創「大歐洲」

普亭呼籲歐洲國家揚棄美國與俄國合作，共創「大歐洲」。(美聯社)

德法兩國22日提議邀請俄羅斯總統普亭 與歐盟舉行峰會，引發部分歐盟國家反彈。就在前一天，普亭投書德國媒體，呼籲歐洲國家揚棄美國 與俄國 合作，共創「大歐洲」，背後盤算恐怕是要讓歐洲逐漸分裂。

彭博資訊報導，立場中間偏左的德國「時代周報」22日刊出普亭投書，這一天正是納粹德國入侵蘇聯80周年。普亭在文中呼籲歐洲放棄把美國當作戰略夥伴，選擇俄國。

普亭以法國前總統戴高樂的「大西洋到烏拉河」歐洲觀，以及俄國前總統葉爾欽「從里斯本到海參崴」的歐洲觀，表示俄國一直在努力，要和歐洲打造具有共同價值與利益的「大歐洲」。

他說，俄國在歷史上和文化上都和歐洲有不可分的連結，不論是對抗新冠肺炎疫情，或是打造經濟與安全區域，歐洲都應該和俄國而非美國合作。

普亭舉2014年克里米亞事件為例，強調克里米亞是「脫離」而非「併吞」，語帶嘲諷稱歐洲國家在烏克蘭危機時未出手相救。

然而，俄國要讓歐盟與美國實質分裂並不容易。歐盟和美國的貿易規模是和俄國的4倍，且美國雖為北約成員，對盟邦內政並未干預。儘管歐美關係在美國前總統川普任內一度陷入僵局，川普對歐盟施以經濟制裁，且以分攤軍費為由動輒揚言退出北約，俄國也沒能趁虛而入。

儘管德國媒體對普亭的投書嗤之以鼻，但根據皮尤研究早前的一項調查顯示，認為普亭在國際事務方向正確的歐洲民眾並不少，希臘有55%，義大利36%，德國27%，法國26%。

普亭近年對西方態度與措詞逐漸強硬，多次強調俄國才是歐洲的正確夥伴之選。然而在戰略上或經濟上，當前的歐洲仍然以世俗價值為重，選擇各方面都更優秀的美國。