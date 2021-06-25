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「美國可以歐洲也可以」德法倡議邀普亭開歐俄峰會

編譯莊蕙嘉╱綜合24日電
德國總理梅克爾出席歐盟峰會前一天，拋出邀請俄國總統普亭與會的震撼彈。（美聯社）
德國總理梅克爾出席歐盟峰會前一天，拋出邀請俄國總統普亭與會的震撼彈。（美聯社）

歐盟峰會24日登場，德國總理梅克爾在前一天拋出驚人提議，表示和法國總統馬克宏商議後，計畫擇期邀請俄羅斯總統普亭和歐盟召開峰會，改善雙邊關係。若峰會成局，將是2014年俄國併吞克里米亞以來歐俄首次峰會。但部分歐洲國家對此提議不以為然，恐動搖歐洲團結；俄國當局則表示，普亭支持這項主張。

路透報導，梅克爾23日接見來訪的美國國務卿布林肯，同日宣布與法國共同提案，邀俄國召開峰會，時隔美國總統拜登和普亭的日內瓦峰會剛好一周。

拜登在峰會後立刻派政務次卿盧嵐前往布魯塞爾，向歐盟簡報峰會成果，歐盟官員認為美俄峰會成功提升了克里米亞事件後低迷的對俄關係。

目前尚不知峰會形式是歐盟全體會員國都參加，或是以歐盟執委會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾代表出席。

此次歐盟峰會可能公布對俄國的新制裁措施，並要求俄國落實明斯克協議，克制軍事行動，停止干預烏克蘭東部衝突。德法的峰會提案顯示，兩國有意對俄國採取新的「棍子與胡蘿蔔」策略。

不過，此提議已招致許多歐盟外交官不滿，尤其是曾受共產蘇聯統治的波羅的海三國和波蘭，他們認為歐盟對俄國的態度太軟弱，不該刻意討好俄國，且應該對俄國的軍事挑釁採取強硬回應。

一名歐盟高級外交官認為：「我們看不到任何需要和俄國升級關係的理由，尤其是我們仍見到網路攻擊和假新聞流竄。」

也有外交官憂心，同時宣布新制裁又邀請開峰會，恐怕適得其反，更加激怒莫斯科當局。

去年俄國反對派領袖納瓦尼遭下毒事件，一度讓歐盟出現近年少見的團結，然而歐盟仍需統整出對俄國的一致政策。

另一名歐盟高級外交官說：「我們需要討論如何脫離這種負面循環，但我們需要先團結起來。」

馬克宏的顧問則是為此提案辯護，「如果美國人可以見普亭，那歐洲人當然也可以」，拜登和普亭的峰會正好提供給歐盟國家一個觀察機會。

儘管西方國家認為，許多網攻、假新聞及干預行為皆出自俄國之手，但克里姆林宮始終一概否認。而且，雙方經濟上關係密切，俄國是歐盟第五大貿易夥伴，歐洲則是俄國最大外國投資人。

歐盟 俄國 普亭

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