40多國要求中國 立刻讓聯合國人權事務負責人訪問新疆

民眾5月5日在美國國務院外示威，要求國際社會對北京當局侵犯新疆維族人權採取行動。路透

40多個國家22日發表聯合聲明，敦促中國 立刻允許聯合國 人權事務高級專員巴舍萊訪問新疆，調查100多萬維吾爾 人遭非法拘禁、其中一些人遭受虐待和強迫勞動的報導。

路透報導，這份聯合聲明是由加拿大常駐聯合國日內瓦辦事處大使諾頓，代表包括澳洲、英國、法國、德國、日本及美國在內的40多國，在聯合國人權理事會宣讀。

聯合聲明指出：「可靠報導顯示，超過100萬人在新疆遭任意拘留，維吾爾人及其他少數民族人士不成比例地受到廣泛監視，他們的基本自由與維吾爾文化也受限。」

聯合聲明表示：「我們敦促中國允許包括聯合國人權高專巴舍萊在內的獨立觀察員，能夠立即、有意義並不受限制地進入新疆訪問。」

北京當局否認虐待維吾爾人的所有指控，並指維吾爾人的集中營區是職業訓練所，用來對抗宗教恐怖主義。

巴舍萊21日告訴聯合國人權理事會，她希望能就今年造訪中國的條件達成共識，包括訪問新疆，調查針對維吾爾穆斯林的嚴重侵犯人權行為。聯合國人權高專公署自2018年9月以來，一直與北京溝通進入新疆訪問一事。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印21日回應巴舍萊的說法，表示歡迎她到中國進行「友好訪問」，並指訪問是促進雙方交流合作，「而不是進行有罪推定式的所謂調查」。