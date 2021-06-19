拜登帶隊抗中 歐洲卻更關心俄羅斯

美國 總統拜登訪問歐洲八天，停留英國、比利時、以及瑞士三站，希望達成三個目標，分別是：宣告「美國回來了」，重振式微的國際組織；強調美國的新競爭目標，期待歐洲盟友加入；戰略上穩住俄羅斯，重點轉回抗中。

雖然拜登在重新主導國際組織上取得成績，可是歐洲國家對於抗中是有疑義的，爭取俄羅斯方面，目前還有待驗證是否收效。總體來看，拜登的外交團隊事先做了大量的準備工作，可以說，成績是正大於負。

重振隊伍 美國又回來了

美國維持全球霸權要靠國際體制，其中G7是經濟重鎮，北約則是專責國防安全，過去這兩個國際組織都唯美國馬首是瞻，但是川普政府四年來根本不經營，已經快要荒廢，而在同一時間，中國 快速擴張，以中國牽頭的國際組織，無論是金磚五國、亞投行，以及上海合作組織，都在快速成長，有後來居上之勢。

G7峰會已有半世紀歷史，但G7也不再是全世界主要經濟力量；一九七○年代G7開始時，七個國家的GDP占全球的八成，但現在只有四成。必須以G20納入像中國大陸、印度與巴西等國，才能囊括主要世界經濟體。

另一個失去方向的國際組織則是北約；在冷戰之後，北約似乎找不到明確的方向，由於蘇聯解體，華沙公約組織瓦解，冷戰時期的主要威脅不復存在，雖然俄羅斯仍然對東歐國家屢屢侵擾，但西歐國家不再擔心莫斯科會大舉入侵。

拜登第二站是到布魯塞爾參加北約峰會，一開始就對共同防禦條款作出清楚承諾，這對於歐洲人來說，尤其窩心，美國終於重新又回到應該有的樣子：重視歐洲，超過其他地區，難怪德國總理梅克爾首先表示，這次峰會具有重要意義，北約從此展開新頁。

峰會公報 更重歐美安全

中國是這次北約峰會的新焦點，峰會公報中尤其明確指出「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰」，這當然是呼應拜登訪歐主調，也反映出中國已成為全球性的威脅。

有些人認為北約終於找到了新的方向、新的任務，要跨出歐洲，在美中爭霸的大棋局中，扮演新的角色，可是這即使不是錯誤的解讀，也是過分引伸，公報的陳述所反映的，其實並不是轉移重點到亞洲，而是更為重視歐洲與北美的安全。

北約真正擔心的還是俄羅斯，頭號任務就在防禦俄羅斯對歐洲的威脅，歐洲盟邦並不像美國一樣，把中國認定是頭號威脅，事實上，部分中、東歐國家還私下擔心，美國會把在歐洲的軍事資源，轉移去對付中國，從匈牙利總理奧班，到英國首相強生，都眾口一詞的表示，「我們不要新冷戰」。

穩住普亭 就怕中俄聯合

拜登的最後一站來到日內瓦，與俄羅斯總統普亭舉行高峰會，處理與俄羅斯的關係是拜登訪歐行程中最棘手的部分，一方面歐洲盟友希望美國要對普亭「硬起來」，在烏克蘭、白俄羅斯 、甚至俄羅斯反對派領袖納瓦尼的議題上，對普亭施壓，但另一方面，美中爭霸愈來愈升高，美國雖然想方設法試圖恢復主宰世界的超級大國地位，但實力已今非昔比，無法同時與中俄為敵，所以想把俄羅斯拉到美國這邊來，或至少爭取俄羅斯不要與中國聯合起來，給美國找麻煩。

對美國來說，中國和俄羅斯構成的是截然不同的挑戰，俄羅斯對於美國來說是一個弱得多的對手，美國可以仰賴與歐洲盟國合組的北約，但中國則強大的多，尤其許多亞洲國家還對其經濟依賴，雖然中國區域投射力量仍然有限，但是亞洲是散沙一片，沒有類似的北約，只有四方安全對話般的集體安全組織雛形。

拜登回到美國後，國安顧問蘇利文在記者會中提到，白宮將考慮安排拜登與中國國家主席習近平舉行高峰會，時間可能在10月義大利G20的場邊會晤。在經過亞太日韓峰會，以及歐洲行之後，拜登圍點打援，準備好之後，終於要面對面與習近平對決了。