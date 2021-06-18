紐時：拜登普亭交鋒4小時 相敬如賓卻難融冰

拜登(右)與普亭(左)16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談，肢體語言專家指，這張照片的普亭一如以往地放低下顎與注視，就像抬起頭可能讓他看來更矮與屈從，稱「我不由得感覺到，這場面看來像一家之主給予任性姪子柔和建議」。(路透)

美國 總統拜登 與俄羅斯總統普亭 的領袖峰會，兩人談了4小時後雖展現外交禮儀式的尊重，彼此也願改善關係，但實際內容看不出亮點足以扭轉目前處於冰點的美俄關係。

紐約時報指出，會後兩人猶如職業拳擊手相互恭維對方般，相互拿出職業外交式的尊重。在瑞士日內瓦湖畔，兩人會後各自舉行記者會，允諾成立工作小組處理雙方迫切議題，從軍控與防止網路攻擊擴散等著手，也同意恢復派駐大使到對方首都，也對像北極與阿富汗等有共同利益的領域展現合作興趣。

紐時指出，峰會當天結束後，很明顯兩人幾無解決長年歧見，把當中部分議題留給雙方高層官員組成的工作小組。拜登說工作小組會在6到12個月後回報進度。

拜登普亭會後發表聯合聲明允諾舉行軍控談判，也強調「核戰沒有贏家，必須永遠避免」，讓人回想起36 年前，時任美國總統雷根與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1985年同在日內瓦的峰會，發表過同樣宣言。

但只要比對相隔36年的這兩場美俄領袖峰會，便能發現天差地遠。當年曾稱蘇聯「邪惡帝國」的雷根，與戈巴契夫裡裡外外談了好幾小時，還共進晚餐並嘗試增進彼此了解；但與普亭會前，拜登的幕僚就說兩人不會一起吃飯，會談也都採正式形式。

紐時另一篇評論直言，拜登與普亭打交道只圖利己，沒有真心往來的打算。拜登決定與普亭會面雖打破歐巴馬時代孤立普亭的作法，但會後不舉行聯合記者會而採各自召開的方式，本身就吐露出難以融冰的信號。

評論指出，拜登是在賭與普亭會面、賦予對方尊重會是較佳作法，用美國總統願坐下來談的方式，盼能防止與莫斯科衝突進一步升溫。拜登的目標不在改善關係，只不過是想避免繼續惡化。