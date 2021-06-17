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以巴停火不到1個月…以國新政府上台3天 空襲加薩走廊

編譯中心／綜合16日電

以色列新政府上台短短三天，巴以戰火再次點燃。安全部隊消息人士與目擊者說，以色列空軍16日稍早空襲加薩走廊，報復巴勒斯坦自治區武裝分子朝以色列南部施放縱火氣球。這是以色列和巴勒斯坦5月21日達成停火、結束11天的猛烈衝突以來，雙邊首次重大衝突。

數千名以色列人日前舉行「耶路撒冷日」遊行，參與人士聚集在舊城北部大馬士革門前，揮舞以色列旗幟，高呼「阿拉伯人去死」等口號；一群巴勒斯坦人到場抗議、引發衝突，造成33名巴人受傷。隨後巴勒斯坦自治區武裝分子朝以色列南部施放縱火氣球，以國消防隊通報在加薩邊境附近有20個空曠處起火燃燒。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）表示，為回應「縱火氣球」，以色列「軍機襲擊哈瑪斯恐怖組織的軍事基地」，甘尤尼斯市的「恐怖分子設施與集會處」是空襲目標。目前暫未有傷亡報告。

以國軍方指出：「已準備好應付各種狀況，包括衝上火線面對加薩恐怖分子的持續行動。」

哈瑪斯（Hamas）發言人證實了以國攻擊行動，指巴勒斯坦會持續追求英勇的反抗並捍衛權利以及耶路撒冷聖地。

此次空襲是5月21日巴以停火後，雙邊首次重大衝突，也是內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下台、以色列組成班奈特（Naftali Bennett）領導的新聯合政府以來第一次，據香港文匯報報導，這也反映了班奈特在巴以問題上，採取與內唐亞胡同等甚至更強硬的立場。

以色列 縱火 哈瑪斯

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