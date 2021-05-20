北極會議將登場 美俄外長先過招

北極會議19日在冰島首都雷克雅維克登場，美國國務卿布林肯（左）與俄國外長拉夫羅夫（右）皆強調兩國差異，但稱雙方在部分議題上應該合作。（取材自推特）

北極會議20日在冰島首都雷克雅維克登場，美國 國務卿布林肯 與俄國 外長拉夫羅夫皆強調兩國差異，但稱雙方在部分議題上應該合作。

布林肯表示，美俄間差異並不是秘密，但兩國在許多領域利益交疊。當俄國侵略性地對待美國，美國及其夥伴和盟友將會回應。若美俄可以合作，這世界將成為更安全之地。

拉夫羅夫則指出，美俄對國際情勢評估存有巨大差異。雙方已準備討論所有議題，這些討論應誠實且基於互相尊重。

路透報導，這場北極會議是美國總統拜登就任以來，美俄雙方高層首度面對面會談。之後，拜登可能於6月與俄國總統普亭舉行峰會，改善美俄兩國間惡化關係。

報導指出，這場會議核心是地緣政治新議題的北極。布林肯似乎想讓北極成為一個合作的實驗室，以聚焦對抗全球暖化等共同挑戰。

不過，拉夫羅夫17日在莫斯科記會者上指控挪威，意圖正當化北大西洋公約組織進入北極的必要性。拉夫羅夫堅稱，俄羅斯在北極地區的軍事活動「絕對合法」。

布林肯已在18日強調，華府希望避免北極軍事化。布林肯表示，「我們關切北極地區某些軍事活動的升高。這增加了發生意外的危險或前景」，並破壞了「北極地區和平與永續未來的共享目標」。