半導體換疫苗 美韓峰會料拍板

南韓 總統文在寅將於21日在白宮與美國 總統拜登舉行高峰會，時機正值美國面臨半導體供應短缺，需要南韓的半導體供應鏈，而南韓需要美國的新冠疫苗 ，雙方一拍即合，預料此次峰會將達成「以半導體換疫苗」的協議，美韓將建立半導體供應鏈夥伴關係，美方將承諾協助南韓解決疫苗短缺問題，並可望宣布美國莫德納疫苗將在南韓製造。

南韓媒體報導，三星集團的三星生物製劑公司計畫生產莫德納疫苗，三星高層也將隨文在寅訪美。

韓聯社19日刊出美國白宮國安會印太事務總監坎伯的書面專訪，坎伯表示，拜登和文在寅將討論如何解決疫苗短缺問題，並在半導體供應鏈上建立「實質的夥伴關係」。

拜登4月12日與全球19家半導體和其他高科技公司執行長舉行「半導體供應鏈」線上高峰會，南韓三星電子和台灣的台積電都應邀與會，拜登在會中呼籲增加對半導體的投資。

坎伯表示，這次美韓峰會的成果將包含「解決供應鏈安全及加強先進技術的公共和民間合作，並建立實質夥伴關係」。他沒說明夥伴關係的細節。

在疫苗短缺問題方面，南韓先前提出與美國的「疫苗互換計畫」，也就是美國先供應南韓疫苗，等南韓訂購的疫苗到貨後，南韓再以疫苗來支付美國先前提供的疫苗。

坎伯表示，有必要加速生產疫苗來終結疫情，美韓兩國領導人可能討論增加疫苗生產的方法，「我們正在探索各種選項，以增進全球疫苗的生產和分銷，美國和南韓都是主要的疫苗生產國，我們應該共同努力提高全球疫苗的供應」。

南華早報報導，美國莫德納公司將於近日宣布在南韓製造該公司疫苗計畫，可能在文在寅訪美期間宣布。

南韓原本已與疫苗研發藥廠簽約製造AZ疫苗、諾瓦瓦克斯疫苗和俄國的史普尼克5號疫苗。SK集團的SK生物科學公司已與美國諾瓦瓦克斯公司簽訂疫苗技術轉讓合約，目前在安東廠生產。三星集團的三星生物製劑公司也已與阿斯特捷利康簽約生產AZ疫苗。

南韓朝鮮日報報導，三星生物製劑公司計畫在仁川松島廠生產莫德納疫苗。

報導說，在美韓高峰會上，「疫苗同盟」將成為主要議題。南韓政府和製藥界人士透露，三星生物製劑已與莫德納達成協議，只要取得原料，就能馬上生產疫苗，有一定數量可以在南韓國內使用。在此之前，莫德納疫苗只在美國和瑞士生產。

南華早報報導，對新冠病毒防護效果最好的輝瑞和莫德納疫苗幾乎被歐美國家搶光，亞太地區供應短缺，澳洲、新加坡和南韓都積極爭取在國內設廠製造。