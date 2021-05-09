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聯俄抗中？拜登下月會普亭 日媒：將讓習近平提高戒心

編譯莊蕙嘉／綜合8日電
2011年3月，時任美國副總統的拜登（左）與時任俄國總理的普亭在莫斯科會晤。（路透）
2011年3月，時任美國副總統的拜登（左）與時任俄國總理的普亭在莫斯科會晤。（路透）

美國總統拜登7日說，期待下月在訪歐行程中，和俄羅斯總統普亭於第三國舉行一對一峰會。白宮表示，峰會細節尚在安排，美方不預期兩國的歧異必須在峰會前解決。這已經不是拜登首次提及美俄峰會，反而是被拜登列為美國頭號競爭對手的中國，國家主席習近平與拜登的峰會則連八字都還沒有一撇。美俄峰會是否有聯合次要敵人對付主要敵人的考量？日經新聞評論，拜普會將讓習提高戒心。

拜登預定出席下月11日至13日於英國舉行的七大工業國（G7）峰會，並赴布魯塞爾與北約盟邦舉行會談，他預計在訪歐行程中與普亭在第三國舉行峰會。

俄羅斯上月於烏克蘭邊境部署軍隊，雙方情勢緊繃，美國國務卿布林肯批評俄國舉措魯莽，美方也表態支持烏克蘭。此外，俄國反對派領袖納瓦尼入獄，且健康狀況不佳，美國也對此表示關切。

關於6月和普亭會談的安排，拜登對此表示：「這不會影響我舉行一對一會談的期望，你會注意到，早前他部署更多軍隊，現在已經撤軍。」他也說：「我有信心我們可以辦到，我們沒有特定的時間與地點，這些都在協商中。」

白宮發言人莎奇說，正和俄方就峰會細節磋商，包括時間、地點及議題等。俄通社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫報導，俄方正研究兩位元首會談的可能性，「我們正持續分析情況。」

莎奇指出：「顯然的，人權、言論自由、表達自由及價值觀等，都是總統、國務卿布林肯、國安顧問蘇利文曾向俄方提及的議題。但是，邀請俄方舉行會談討論議題，並未建立在所有議題都必須於會前解決的前提上。我們認為彼此仍會有歧見。」

拜登 美國 普亭

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