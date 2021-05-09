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美俄將峰會 專家：雙邊都不讓步，氣氛不會太友好

編譯莊蕙嘉／綜合8日電

美國總統拜登表示希望下月能和俄國總統普亭召開雙邊峰會，在美俄關係陷入低點甚至緊繃之際，雙方將談哪些議題令外界關注。華盛頓郵報報導，美俄仍有可以討論合作的事務，包括核武、伊朗核協議、北韓及阿富汗等；但專家認為，拜登和普亭對峰會各有盤算，拜登要向俄國表示他和川普不同，普亭則可能再度提醒華府不要威脅俄國。

俄羅斯「生意人報」引述匿名消息來源報導，白宮向俄方提議下月15或16日舉行峰會，奧地利和芬蘭主動提議可當東道主。

2018年7月，時任美國總統川普和普亭在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會，川普因拒絕在會後記者會提及俄國干預美國總統大選，在美國政壇招致強烈抨擊。

今年3月，拜登在專訪中稱普亭是劊子手引發熱議，一個月後美國就網路間諜案對俄國實施新制裁，兩國召回自家大使或召見對方大使，外交氣氛低迷。

俄國4月初於烏克蘭邊境部署重兵，卻又稱烏東叛軍事件是「烏克蘭內部危機」，俄國未曾介入。普亭的最大反對者納瓦尼3月入獄，上月絕食抗議且健康惡化，白宮警告克宮，若納瓦尼死在獄中，俄要承擔後果。

烏克蘭和納瓦尼是普亭絕不可能和拜登談的兩大敏感議題，但並非沒別的可談。新的核武條約、重啟伊朗核談判、北韓去核及美國撤軍後的阿富汗情勢穩定都是可合作事項。此外，美俄分別於去年和今年宣布退出的合作協議「開放天空條約」，也有重新啟動希望。

卡內基莫斯科中心主任特列寧分析拜登的峰會策略，「他將在峰會記者會表現，他不是川普。除了能向美國民眾展現的美國對俄外交勝利，他不會多讓步一分一毫。」特列寧補充：「這不會是一場多麼友好的峰會。」

美國智庫「戰略與國際研究中心」歐洲部門主管康利指出，克宮的峰會目標是「提醒華府，除非找到和美國打交道的新選項，否則莫斯科和北京的關係會日益壯大。」

美國總統大選 普亭 俄國

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