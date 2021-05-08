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聯合國安理會 美中俄暗中較勁

記者張文馨／華盛頓報導
中國外長王毅（左）主持聯合國安理會高級別視訊會議，與美國國務卿布林肯再度同台。（取材自中國外交部網站）
中國外長王毅（左）主持聯合國安理會高級別視訊會議，與美國國務卿布林肯再度同台。（取材自中國外交部網站）

美、中、俄三國外長7日在聯合國安全理事會暗中較勁；國務卿布林肯(Antony Blinken)說，人權和尊嚴是國際秩序核心，無關部分國家主張的國內管轄，有人破壞國際規則，美國就會強力抵抗，以維護秩序。

中國外交部長王毅則說，國際規則非少數國家的專利特權，不能搞例外主義和雙重標準；任何國家都不應盼著別人輸，要致力於同他國一道贏。

中國為安理會本月輪值主席，王毅最先發言，布林肯、王毅和俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)發言時都未點名特定國家，而是自述如何落實多邊主義。

王毅說，今年是中國共產黨成立100周年，也是中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50周年，站在新的歷史起點上，中方將繼續高舉多邊主義旗幟。

布林肯說，民族主義再起、壓迫漸升、國與國對抗深化、對立基規則的國際秩序的攻擊正在增加；美國認為多邊主義仍是應對新冠肺炎和氣候危機等挑戰的最佳工具。

布林肯說，美國將致力維護秩序，確保國際規範能解決貿易不公、網路攻擊、假訊息甚至干預他國公正選舉等新問題。

布林肯說，當看到有國家破壞國際規則，美國將持續強力抵制；美國自己近年來的一些行動，破壞基於規則的秩序也引發質疑，他呼籲世界檢視美國未來的作為。

王毅說，聯合國是多邊主義的旗幟，必須維護聯合國在國際事務的核心作用。

布林肯則說，人權和尊嚴是國際秩序的核心，聯合國要建立在會員國主權平等的基礎上。

「有些國家說人權是國內事務，且各國對人權有價值觀差異。」布林肯說，「主張國內管轄權並非是特定國家得以奴役、折磨、滅絕、種族清洗其人民的空白支票。」

雖未點名，但美國最近一次認定發生「種族滅絕」，就在中國新疆維吾爾自治區。

布林肯說，若某國擅自重畫邊界、以武力脅迫解決爭端、自恃有影響力可以命令或脅迫他國做出決定時；當一個國家對他國發動假訊息攻擊，破壞對方自由公平的選舉，就是蔑視主權平等原則；這些行動也威脅著國際和平與安全。

拜登政府上台後反對中國對南海的主權聲索，持續在區域軍演，與區域盟友共同聲明維護南海穩定；因為俄軍日前在烏克蘭東部壓境對峙，美俄關係緊繃。

布林肯說，當聯合國成員國，特別是安理會常任理事國無視這些規則，並阻止追究責任時，會讓其他國家認為，可以違反這些規則而不受懲罰。

拉夫羅夫批評西方國家發展自己的規則，強施於人，並採取繞開聯合國的行動。

拉夫羅夫說，拜登主導的民主峰會，是在公開意識形態基礎上，建立一個「新特殊利益俱樂部」，將加劇國際緊張局勢並造成鴻溝。

布林肯 美國 聯合國

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