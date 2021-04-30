「雖然欠中國很多」 杜特蒂：但國際利益不能讓步

菲國總統杜特蒂說，菲律賓對中國「欠了很多感謝」，但在保護國家利益上，馬尼拉當局不能讓步。（美聯社）

中國 至今捐贈百萬劑疫苗 給菲律賓，但兩國南海主權紛爭持續延燒。對此，菲國總統杜特蒂 說，菲律賓對中國「欠了很多感謝」，但在保護國家利益上，馬尼拉當局不能讓步。

菲中南海紛爭自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指約220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），向北京提出至少5次外交抗議，要求立即離開菲國專屬經濟海域。

隨著明年5月總統大選臨近，南海爭議成為菲國熱門政治話題。

杜特蒂28日在電視談話上說：「我們不想跟中國開戰。中國是個好朋友。我們欠了很多感謝，其中包括（中國捐贈的）疫苗。但有些事真的不能讓步…我希望他們理解，我也有我的國家利益要保護。」

對此，立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）發表聲明，批評杜特蒂把菲國主權當成換取中國疫苗的籌碼。

帶領反對陣營成立政治聯盟、將在明年大選推出正副元首候選人的菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則表示：「菲律賓人應該得到，並應要求一位總統將愛菲律賓人列為第一優先，並毫不妥協地捍衛菲律賓在西菲律賓海的主權和主權權利。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。